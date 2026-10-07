Με την οικογένειά του στο πλευρό του, εμφανώς συγκινημένος και έχοντας δυσκολία να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ο Λιονέλ Μέσι έγραψε τον επίλογο μιας μυθικής διαδρομής με την Εθνική Αργεντινής.

Στο 208ο και τελευταίο παιχνίδι του με το εθνόσημο, ο 39χρονος σούπερ σταρ ήταν ξανά πρωταγωνιστής. Αγωνίστηκε σε ολόκληρη την αναμέτρηση απέναντι στο Μπενίν στο Μπουένος Άιρες, δημιούργησε δύο γκολ και πέτυχε ακόμα ένα, οδηγώντας την Αργεντινή στη νίκη με 3-0 σε ένα παιχνίδι που, περισσότερο από φιλικό, αποτέλεσε έναν τεράστιο φόρο τιμής στον άνθρωπο που για περισσότερο από δύο δεκαετίες αποτέλεσε το πρόσωπο της «Aλμπισελέστε».

Η βραδιά στο ιστορικό Estadio Monumental είχε εξαρχής χαρακτήρα γιορτής. Οι εξέδρες γέμισαν ασφυκτικά, με χιλιάδες φιλάθλους να τραγουδούν ξανά και ξανά το όνομα του Μέσι. Στον αγωνιστικό χώρο είχε τοποθετηθεί μια τεράστια φανέλα της Αργεντινής με το Νο10. Εκεί όπου κανονικά θα υπήρχε το όνομα του αρχηγού, υπήρχε μία μόνο λέξη: «Gracias».

Στο 10ο λεπτό, ολόκληρο το γήπεδο σταμάτησε για να τιμήσει τον ζωντανό θρύλο. Ένα παρατεταμένο χειροκρότημα σκέπασε το Monumental, ενώ πυροτεχνήματα έδωσαν ακόμα πιο έντονο χαρακτήρα στη στιγμή.

Ο Μέσι σήκωσε τα χέρια προς τις εξέδρες και χαιρέτησε τον κόσμο που τον ακολουθούσε πιστά όλα αυτά τα χρόνια. Οι παίκτες του Μπενίν συμμετείχαν επίσης στη γιορτή, αγκαλιάζοντας τον Αργεντινό και σφίγγοντάς του το χέρι.

Μια ολόκληρη γενιά μεγάλωσε με τον Μέσι

Η συγκίνηση είχε ξεκινήσει πολύ πριν από τη σέντρα. Χιλιάδες άνθρωποι είχαν βγει στους δρόμους του Μπουένος Άιρες, ακολουθώντας την πορεία του λεωφορείου που μετέφερε τον Μέσι προς το στάδιο, θέλοντας να εξασφαλίσουν μία τελευταία εικόνα του ανθρώπου που σημάδεψε το ποδόσφαιρο της χώρας.

#AD10S 🐐 ⚽️ #Argentina 🇦🇷 🆚 Benín 🇧🇯 📽️ Los aplausos en el minuto sagrado 👏 📍 Estadio Monumental https://t.co/4O4JP29Fnc — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 6, 2026

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ακόμα και οι ποδοσφαιριστές του Μπενίν προσπάθησαν να απαθανατίσουν τη στιγμή, ζητώντας φωτογραφίες με τον Μέσι.

Στη γενέτειρά του, το Ροσάριο, μια τεράστια φανέλα με το Νο10 πέταξε πάνω από την πόλη κρεμασμένη από ελικόπτερο, λίγο πριν από το μεγάλο αντίο.

Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς πως υπάρχουν ολόκληρες γενιές Αργεντινών που δεν γνωρίζουν την εθνική τους ομάδα χωρίς τον Μέσι. Το ντεμπούτο του πραγματοποιήθηκε στις 17 Αυγούστου 2005, σε μια διαφορετική εποχή, πριν ακόμη εμφανιστούν το iPhone, το Instagram και το Uber.

Είκοσι και πλέον χρόνια αργότερα, ο ίδιος άνθρωπος αποχωρεί από την Εθνική ως ο απόλυτος ρέκορντμαν της χώρας.

Δίπλα του η οικογένειά του

Η συγκίνηση ήταν εμφανής ήδη από την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Ο Μέσι βγήκε στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους τρεις γιους του, Τιάγκο, Ματέο και Τσίρο. Από τις εξέδρες παρακολουθούσαν περήφανες η σύζυγός του, Αντονέλα, και η μητέρα του, Σέλια.

Ακόμη και ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Λιονέλ Σκαλόνι, δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του.

Δίπλα στον Μέσι στεκόταν ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ο 34χρονος τερματοφύλακας είχε μάλιστα χαράξει ένα «Μ» στα μαλλιά του, θέλοντας να τιμήσει με τον δικό του τρόπο τον αρχηγό της Αργεντινής.

«Αν εξαρτιόταν από εμένα, θα έπαιζα για πάντα»

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Μέσι πήρε το μικρόφωνο και απευθύνθηκε στους συμπατριώτες του.

Τα λόγια του ήταν αυτά ενός ανθρώπου που γνώριζε πως μια ολόκληρη εποχή είχε μόλις ολοκληρωθεί.

#AD10S 🐐 𝙔 𝙜𝙪𝙖𝙧𝙙𝙤 𝙚𝙣 𝙢𝙞𝙨 𝙤𝙟𝙤𝙨 𝙩𝙪 𝙪́𝙡𝙩𝙞𝙢𝙖 𝙢𝙞𝙧𝙖𝙙𝙖 𝙈𝙚 𝙫𝙤𝙮 𝙚𝙨𝙥𝙚𝙧𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙡𝙖 𝙥𝙧𝙤́𝙭𝙞𝙢𝙖 𝙟𝙪𝙜𝙖𝙙𝙖 https://t.co/zKNVwKT3XJ — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026

«Το να μην έρχομαι πλέον εδώ θα πονέσει πολύ. Σας ορκίζομαι πως, αν εξαρτιόταν από εμένα, θα ήθελα να βρίσκομαι εδώ και να παίζω για όλη μου τη ζωή. Γιατί το να αγωνίζεσαι με την Εθνική Αργεντινής είναι το πιο όμορφο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί».

Ο αρχηγός ευχαρίστησε τους φιλάθλους που ακολούθησαν την Αργεντινή σε κάθε γωνιά του κόσμου, αλλά και τους συμπαίκτες του, οι οποίοι, όπως είπε, τον βοήθησαν να πραγματοποιήσει το παιδικό του όνειρο και να στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής.

Με το γνωστό του χιούμορ σχολίασε πως ένας άνθρωπος που έχει συνηθίσει να «μιλάει» μέσα από τα πόδια του χρειάστηκε αυτή τη φορά να μιλήσει περισσότερο από ποτέ.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που απευθύνθηκε στον γιο του Τιάγκο, ο οποίος δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα συναισθήματά του.

Ο Μέσι δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον πατέρα του, Χόρχε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, τονίζοντας πως ήταν ο πρώτος άνθρωπος που σκέφτηκε σε αυτή την ιδιαίτερη βραδιά.

«Θα μου λείψει. Θα μου λείψετε. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι Αργεντινός, που νιώθω περήφανος που είμαι Αργεντινός και που καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε αυτό το όνειρο όλοι μαζί».

Ολόκληρος ο κόσμος υποκλίθηκε στον Μέσι

Ο φόρος τιμής στον Αργεντινό είχε ξεκινήσει πολύ πριν από την αναμέτρηση.

Ο Μέσι τιμήθηκε με διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες, ενώ η Adidas τροποποίησε τις εικόνες προφίλ στους λογαριασμούς της στα social media, ακολουθώντας το μήνυμα που είχε εμφανιστεί στο γήπεδο: «No. 10 – Gracias».

Ο Ροναλντίνιο, άλλοτε συμπαίκτης του Μέσι στην Μπαρτσελόνα, τον αποχαιρέτησε δημόσια, υπογραμμίζοντας πως ο Αργεντινός έκανε εκατομμύρια ανθρώπους να χαμογελάσουν και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του όχι μόνο στην ιστορία της χώρας του, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

#AD10S 🐐 ⚽️ #Argentina 🇦🇷 3 🆚 Benín 🇧🇯 0 🗣️ Otro más. En su noche. Quisiera que esto dure para siempre 🎵 https://t.co/gN10KPICGY — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026

Ανάλογο ήταν και το μήνυμα του Νεϊμάρ, ο οποίος είχε συνυπάρξει με τον Μέσι τόσο στην Μπαρτσελόνα όσο και στην Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Βραζιλιάνος ευχαρίστησε τον Αργεντινό επειδή, όπως ανέφερε, τον έκανε να αγαπήσει ακόμη περισσότερο το ποδόσφαιρο.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον του ποδοσφαιρικού κόσμου ήταν στραμμένο και στον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον μεγάλο αντίπαλο του Μέσι επί σειρά ετών, καθώς η κατάσταση γύρω από το δικό του μέλλον στην εθνική Πορτογαλίας είχε εξελιχθεί σε δημόσια αντιπαράθεση.

Ένας επίλογος αντάξιος της καριέρας του

Η απόφαση του Μέσι να αποχωρήσει από την Εθνική ήρθε μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου η Αργεντινή γνώρισε την ήττα στον τελικό από την Ισπανία.

Ο Αργεντινός συμμετείχε σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα, έφτασε τρεις φορές μέχρι τον τελικό και κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο το 2022 στο Κατάρ.

Από το 2011 ήταν ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» και πανηγύρισε δύο Copa América, το 2021 και το 2024.

Παράλληλα, αποχωρεί έχοντας στην κατοχή του δύο τεράστια εθνικά ρεκόρ: 208 συμμετοχές και 126 γκολ με τη φανέλα της Αργεντινής.

Η απόφαση, όπως είχε παραδεχθεί, «πονάει βαθιά στην ψυχή».

Ωστόσο, το τέλος της διεθνούς καριέρας του δεν σημαίνει και τέλος του ποδοσφαίρου για τον Μέσι. Ο 39χρονος συνεχίζει να αγωνίζεται στην Ίντερ Μαϊάμι, με το συμβόλαιό του να τον κρατά στην ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν του 2028 στο MLS.

Και στο τέλος, ήρθε το γκολ

Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, το ίδιο το παιχνίδι πέρασε σχεδόν σε δεύτερη μοίρα.

Η Αργεντινή έμοιαζε περισσότερο να αναζητά τον τρόπο να χαρίσει στον αρχηγό της ένα τελευταίο γκολ παρά να κυνηγά μια εντυπωσιακή αγωνιστική εμφάνιση. Στο πρώτο ημίχρονο ο Μέσι έφτασε αρκετές φορές κοντά στο σκοράρισμα, όμως δεν κατάφερε να βρει δίχτυα.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία του Μπενίν ήρθε όταν ο Τζούνιορ Ολαϊτάν βρέθηκε σε θέση βολής μετά από γύρισμα του Ροντόλφο Αλόκο, όμως το τελείωμά του πέρασε άουτ.

Στην επανάληψη, ο γόρδιος δεσμός λύθηκε. Ο Νικολάς Οταμέντι αξιοποίησε την εκτέλεση κόρνερ του Μέσι και άνοιξε το σκορ, ενώ ο Νίκο Παζ διπλασίασε τα τέρματα της Αργεντινής με ένα εξαιρετικό σουτ.

Και έπειτα ήρθε η στιγμή που όλοι περίμεναν.

Στο 70ό λεπτό, η Αργεντινή κέρδισε πέναλτι και ο Μέσι πήρε την μπάλα στα χέρια του.

Εκτέλεσε ιδανικά, στέλνοντας την μπάλα ψηλά στη γωνία.

Γκολ στο τελευταίο του παιχνίδι.

Οι συμπαίκτες του έπεσαν πάνω του για να πανηγυρίσουν. Για μία τελευταία φορά, όλη η Αργεντινή πανηγύρισε μαζί με τον αρχηγό της.

Το «τελευταίο τάνγκο» του Μέσι είχε μόλις ολοκληρωθεί.

Και ήταν ακριβώς όπως άρμοζε σε έναν θρύλο: με γκολ, δάκρυα, αποθέωση και μια ολόκληρη χώρα να του λέει, μέσα από χιλιάδες φωνές, το δικό της «Gracias».