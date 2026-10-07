Στο ζήτημα των συζητήσεων ανάμεσα στη EuroLeague και το NBA τοποθετήθηκε δημόσια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, συνδέοντας παράλληλα την όποια μελλοντική εξέλιξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ με την επιστροφή της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στη διοργάνωση.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία από το Κόμο, στην οποία εμφανίζεται μαζί με τον πρόεδρο της ΤΣΣΚΑ, Αντρέι Βατούνιν. Με αφορμή τις συζητήσεις για τη διεύρυνση της συνεργασίας του ευρωπαϊκού μπάσκετ με το NBA, εξέφρασε την άποψη πως η ρωσική ομάδα θα πρέπει να αποτελέσει ξανά μέρος της κορυφαίας ευρωπαϊκής σκηνής.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος υποστήριξε πως η στάση ορισμένων συλλόγων απέναντι στην προοπτική επέκτασης της σχέσης με το NBA ενδέχεται να σχετίζεται είτε με τα σημερινά προνόμια που απολαμβάνουν είτε με την εκτίμησή τους ότι δεν θα βρίσκονται στα μελλοντικά πλάνα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, ωστόσο, στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική της σημασία για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, παρά την έντονη αγωνιστική αντιπαλότητα που έχει χαρακτηρίσει τις αναμετρήσεις της με τον Παναθηναϊκό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Ορισμένες ομάδες ήταν αντίθετες με την επέκταση με το NBA… Η μόνη λογική εξήγηση πίσω από αυτή την άποψη είναι είτε ότι τυγχάνουν καλής μεταχείρισης σήμερα είτε ότι γνωρίζουν πως δεν έχουν μέλλον, επειδή ξέρουν ήδη ότι δεν επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στην επέκταση… ή και τα δύο.

Αυτό που θα ήθελα να σχολιάσω είναι ότι, πάνω απ’ όλα, η ΤΣΣΚΑ πρέπει να επιστρέψει. Παρά την αντιπαλότητα στο παρκέ, όπου ήταν σπουδαίοι αντίπαλοι, η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παναθηναϊκός και η ΤΣΣΚΑ είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Χωρίς αυτές, δεν υπάρχει πραγματικός ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.

Συγχαρητήρια στη διοίκηση της EuroLeague για τη διοργάνωση… κορυφαίο επίπεδο».

Με αυτόν τον τρόπο, ο Γιαννακόπουλος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ της επιστροφής της ΤΣΣΚΑ, αναδεικνύοντας τον ιστορικό ρόλο των κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων στη διαμόρφωση της ταυτότητας της διοργάνωσης».