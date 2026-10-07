Υπάρχουν ποδοσφαιρικοί αγώνες που μένουν στην ιστορία για το αποτέλεσμα και υπάρχουν βραδιές στις οποίες το σκορ περνά σχεδόν σε δεύτερη μοίρα. Στο Μονουμεντάλ του Μπουένος Άιρες, η νίκη της Αργεντινής με 3-0 απέναντι στο Μπενίν ήταν απλώς το φόντο για το τέλος μιας εποχής. O Λιονέλ Μέσι φόρεσε για 208η και τελευταία φορά τη φανέλα της «Αλμπισελέστε».

Περισσότεροι από 85.000 φίλαθλοι γέμισαν το γήπεδο για να αποχαιρετήσουν τον άνθρωπο που για περισσότερες από δύο δεκαετίες αποτέλεσε το σημείο αναφοράς της εθνικής Αργεντινής. Τα εισιτήρια είχαν εξαφανιστεί μέσα σε περίπου 90 λεπτά, ενώ στη μεταπώληση οι τιμές έφτασαν ακόμη και πάνω από τα 2.500 δολάρια. Στις εξέδρες και στον αγωνιστικό χώρο βρέθηκαν πρόσωπα από τις ομάδες της Αργεντινής που κατέκτησαν τα Παγκόσμια Κύπελλα του 1978, του 1986 και του 2022.

Lionel Messi gets emotional during Argentina’s national anthem 🥹🇦🇷 [@TyCSports] https://t.co/xDISE03BjC — CentreGoals. (@centregoals) October 6, 2026

Ο Μέσι εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο έχοντας δίπλα του τους τρεις γιους του. Πυροτεχνήματα φώτισαν το Μονουμεντάλ, ενώ μία τεράστια φανέλα με το «10» απλώθηκε στο γήπεδο με μία μόνο λέξη: «Gracias». Ο Αργεντινός αρχηγός δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, όπως και ο Λιονέλ Σκαλόνι, που δάκρυσε κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Angel Di Maria x Lionel Messi legends https://t.co/vVQK7ThXDr — SM💨 with Menduza🚚🍁🍀💨🍃🌱🪴 (@SmokewitMenduza) October 7, 2026

Το παιχνίδι σταμάτησε στο 10′ για να υποκλιθεί στον Μέσι

Η κορυφαία στιγμή της βραδιάς ήρθε μόλις στο δέκατο λεπτό. Το παιχνίδι διακόπηκε και ολόκληρο το γήπεδο σηκώθηκε όρθιο για ένα παρατεταμένο χειροκρότημα προς τον κάτοχο της ιστορικής φανέλας με το «10». Οι ιαχές «Messi, Messi» σκέπασαν τα πάντα, με τον ίδιο να χαιρετά τον κόσμο εμφανώς συγκινημένος.

Minute 10 tribute for Lionel Messi. 🔟🩵🤍 https://t.co/vUcKILVznI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2026

Και όταν η μπάλα άρχισε ξανά να κυλά, ο Μέσι φρόντισε το τελευταίο του παιχνίδι να μη μείνει μόνο ως μία τελετή αποχαιρετισμού.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, παρά την υπεροχή των Αργεντινών. Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, όμως, η ομάδα του Σκαλόνι βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 48ο λεπτό ο Νικολάς Οταμέντι άνοιξε το σκορ, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μέσι και τη φάση που ακολούθησε στην περιοχή.

Στο 61′ ήρθε μια στιγμή με ιδιαίτερο συμβολισμό. Ο Μέσι έστρωσε την μπάλα στον Νίκο Παζ και ο νεαρός άσος με εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή πέτυχε το 2-0. Ο άνθρωπος που αποχωρεί παρέδωσε, έστω και συμβολικά, την μπάλα σε έναν από τους ποδοσφαιριστές που καλούνται να οδηγήσουν την επόμενη ημέρα της Αργεντινής. Ήταν η δεύτερη ασίστ του Μέσι στη βραδιά.

Το τελευταίο γκολ με την Αργεντινή

Έλειπε μόνο ένα πράγμα από το σενάριο, ένα τελευταίο γκολ.

Στο 70ό λεπτό η Αργεντινή κέρδισε πέναλτι. Δεν υπήρχε αμφιβολία για το ποιος θα έπαιρνε την μπάλα. Ο Μέσι στάθηκε απέναντι στον τερματοφύλακα του Μπενίν και εκτέλεσε εύστοχα, γράφοντας το 3-0 και πετυχαίνοντας το τελευταίο γκολ της καριέρας του με το εθνόσημο.

THE GOAT SCORES IN HIS FINAL MATCH FOR ARGENTINA 🇦🇷 MESSI MESSI MESSI MESSI MESSI https://t.co/Az7X8Hnvcx — Barstool Sports (@barstoolsports) October 7, 2026

Θα μπορούσε μάλιστα να είχε αποχαιρετήσει με ακόμη περισσότερα γκολ. Στο 75′ έχασε μεγάλη ευκαιρία από κοντινή απόσταση, ενώ λίγο πριν από το τέλος σημάδεψε το δοκάρι. Ακόμη και στα τελευταία λεπτά της τελευταίας του συμμετοχής, ο Μέσι κυνηγούσε κάθε φάση, φτάνοντας κάποια στιγμή σε πλήρες σπριντ για να προλάβει την μπάλα πριν περάσει την τελική γραμμή – μια ενέργεια που προκάλεσε μία από τις πιο δυνατές αντιδράσεις της εξέδρας.

THE GAME HAS BEEN PAUSED IN THE 10TH MINUTE FOR A STANDING OVATION FOR LEO MESSI! 🐐👏❤️ https://t.co/uB6NJpHt6b — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 6, 2026

Από την αμφισβήτηση στην απόλυτη αποθέωση

Το αντίο είχε ακόμη μεγαλύτερο βάρος εξαιτίας της ιδιαίτερης σχέσης του Μέσι με την Αργεντινή. Για χρόνια δεχόταν κριτική επειδή οι τεράστιες επιτυχίες του στην Μπαρτσελόνα δεν συνοδεύονταν από τίτλους με την εθνική ομάδα. Έφτασε μάλιστα το 2016 να ανακοινώσει την αποχώρησή του από την «Αλμπισελέστε», συντετριμμένος μετά τον χαμένο τελικό του Copa América απέναντι στη Χιλή.

Επέστρεψε και τελικά άλλαξε ολόκληρη την ιστορία.

Κατέκτησε το Copa América το 2021, τη Finalissima το 2022, το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ την ίδια χρονιά και ακόμη ένα Copa América το 2024. Το καλοκαίρι του 2026 οδήγησε ξανά την Αργεντινή μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ, όπου η «Αλμπισελέστε» ηττήθηκε με 1-0 από την Ισπανία. Λίγες εβδομάδες αργότερα ανακοίνωσε ότι η πορεία του στην εθνική ομάδα είχε φτάσει στο τέλος της.

Η πορεία που είχε αρχίσει το 2005 έκλεισε 21 χρόνια αργότερα στο ίδιο γήπεδο όπου οι Αργεντινοί συγκεντρώθηκαν για να του πουν το τελευταίο «ευχαριστώ». Ο Μέσι αποχωρεί ως ο κορυφαίος σκόρερ και ρέκορντμαν συμμετοχών της εθνικής Αργεντινής, έχοντας συνδέσει το όνομά του με την πιο επιτυχημένη περίοδο της χώρας μετά την εποχή του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Λίγο πριν από το τελευταίο παιχνίδι είχε συνοψίσει ο ίδιος σε ελάχιστες λέξεις όσα αισθανόταν: «Φεύγω ήρεμος. Έδωσα τα πάντα»,

Και τελικά έφυγε όπως ακριβώς θα ήθελε το Μονουμεντάλ: με μια νίκη, δύο ασίστ, ένα τελευταίο γκολ και περισσότερους από 85.000 ανθρώπους όρθιους να χειροκροτούν το τέλος μιας ιστορίας που κράτησε περισσότερο από δύο δεκαετίες.