Σε μια μεγάλη γιορτή για τον Λιονέλ Μέσι έχει μετατραπεί το «Μονουμεντάλ» του Μπουένος Άιρες, όπου η Αργεντινή υποδέχεται το Μπενίν στο τελευταίο παιχνίδι του 39χρονου σούπερ σταρ με τη φανέλα της εθνικής ομάδας.

Χιλιάδες φίλαθλοι άρχισαν να συγκεντρώνονται από νωρίς γύρω από το γήπεδο της Ρίβερ Πλέιτ, ενώ πλήθος κόσμου συνόδευσε την αποστολή της «αλμπισελέστε» κατά τη διαδρομή της προς το στάδιο. Τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες από τη διάθεσή τους, με περίπου 85.000 θεατές να αναμένεται να βρεθούν στις εξέδρες για να αποχαιρετήσουν τον αρχηγό της Αργεντινής.

Messi fans and the Argentine public have filled the Buenos Aires Plaza as Messi prepares to play his final farewell match for Argentina. 🇦🇷🥹 https://t.co/iLyLI3GikM — RazedFootball (@RazedFootball) October 6, 2026

Το φιλικό με το Μπενίν έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα, καθώς ολόκληρη η βραδιά είναι αφιερωμένη στον Μέσι και στο τέλος μιας πορείας 21 ετών με την εθνική ομάδα. Στο «Μονουμεντάλ» έχουν προσκληθεί επίσης ποδοσφαιριστές που βρέθηκαν στο πλευρό του στην κατάκτηση του Μουντιάλ του 2022, μαζί με τις οικογένειές τους, για να συμμετάσχουν στην αποχαιρετιστήρια γιορτή.

Το παιχνίδι θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα.

Ειδική φανέλα για το «αντίο»

Ξεχωριστή είναι και η εμφάνιση που έχει ετοιμαστεί για την τελευταία παράσταση του Αργεντινού. Ο Μέσι θα φορέσει ειδική επετειακή φανέλα της εθνικής, με χρυσές λεπτομέρειες στο όνομα και στον αριθμό 10, ενώ υπάρχουν και ιδιαίτερα στοιχεία που παραπέμπουν στην Αργεντινή και στην πολυετή διαδρομή του με την «αλμπισελέστε».

Η ατμόσφαιρα είναι έντονα συγκινησιακή, καθώς οι φίλαθλοι γνωρίζουν ότι βλέπουν για τελευταία φορά τον Μέσι με τα χρώματα της χώρας του. Ο ίδιος φτάνει στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι έχοντας ήδη καταγράψει 207 συμμετοχές και 125 γκολ με την Αργεντινή, ενώ στην τεράστια συλλογή του βρίσκονται το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 και τα Copa América του 2021 και του 2024.

مدينة روزاريو الآن 🇦🇷🥹 https://t.co/hAjRfCjprS — Messi World (@M10GOAT) October 6, 2026

Το βράδυ της Τρίτης στο Μπουένος Άιρες, επομένως, δεν αποτελεί απλώς ακόμη ένα διεθνές φιλικό. Είναι το τελευταίο «τανγκό» του Λιονέλ Μέσι με την Αργεντινή και το τέλος μιας εποχής για την «αλμπισελέστε».