Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε για 7η φορά το China Open καθώς ο Άλεξ Ντε Μινόρ αποχώρησε τραυματίας στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ και έχει 102 τίτλους, πλέον, στην τεράστια καριέρα του.

Έξι φορές (2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015) είχε συμμετάσχει σε αυτό το τουρνουά ο Σέρβος τενίστας και είχε θριαμβεύσει και τις έξι, οπότε φέτος αποφάσισε να κάνει το 7/7, αν και ο τελικός δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Ο Τζόκοβιτς πήρε με 7-6 το πρώτο σετ, στο ξεκίνημα του δεύτερου όμως ο Ντε Μινόρ αποχώρησε λόγω τραυματισμού, με αποτέλεσμα ο «Νόλε» να κατακτήσει, πιο ξεκούραστα από ό,τι θα περίμενε, ακόμη έναν τίτλο.

Είναι ο 102ος για τον Σέρβο τενίστα, ο οποίος είναι πλέον στο -1 από τον Ρότζερ Φέντερερ που είχε κατακτήσει 103 τίτλους ενώ στην 1η θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Τζίμι Κόνορς με 109.

Με αυτή την επιτυχία ο Τζόκοβιτς ανέβηκε τρεις θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και επέστρεψε στην πρώτη 10άδα και συγκεκριμένη στο Νο8.