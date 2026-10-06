Η Μακάμπι Τελ Αβίβ αφήνει το Βελιγράδι και… μετακομίζει στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λεμεσό για τα εντός έδρας παιχνίδια της στη Euroleague.

Τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν και τον αθλητισμό, με τις ομάδες του Ισραήλ να χρησιμοποιούν γήπεδο εκτός χώρας ως έδρα στους αγώνες τους στις διεθνείς διοργανώσεις.

Η Μακάμπι αγωνιζόταν στο Βελιγράδι την προηγούμενη τριετία, τώρα όμως θα χρησιμοποιεί το γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ η Mozzart Sport.

Πρόκειται για το γήπεδο που είχε φιλοξενήσει τα παιχνίδια του ομίλου της Εθνικής Ελλάδας στο EuroBasket 2025 και έχει χωρητικότητα 6.000 θεατών, στα παιχνίδια της Μακάμπι όμως θα μπορούν να είναι μέχρι 4.500 στις εξέδρες.

Εξ αυτών, οι 3.000 θα μπορούν να είναι Ισραηλινοί και άλλοι 1.500 θα είναι Κύπριοι, με τους ανθρώπους της Μακάμπι να έχουν πρόσβαση στο γήπεδο μόνο στις προπονήσεις και τους αγώνες, ενώ 24 ώρες πριν από κάθε ματς η αστυνομία θα ελέγχει εξονυχιστικά όλους τους χώρους.