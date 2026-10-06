Ο Λιονέλ Μέσι θα αγωνιστεί, τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10), για τελευταία φορά με την εθνική Αργεντινής και έστειλε μήνυμα αποχαιρετισμού μέσω των social media.

Η «αλμπισελέστε» θα αντιμετωπίσει στο Μπουένος Άιρες το Μπενίν σε φιλικό παιχνίδι, στο οποίο δεν έχει απολύτως καμία σημασία το τελικό αποτέλεσμα ή αν η απόδοση της ομάδας του Λιονέλ Σκαλόνι θα είναι ή όχι καλή.

Τα βλέμματα όλων θα είναι στραμμένα στον Μέσι καθώς θα αγωνιστεί για τελευταία φορά με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Αργεντινής και λίγες ώρες πριν το παιχνίδι έστειλε το μήνυμά του μέσω των social media.

Συγκεκριμένα, η Adidas ανέβασε βίντεο για τον 39χρονο άσο, ο οποίος είπε τα εξής: «Η στιγμή έφτασε. Φεύγω με γαλήνη. Τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Η περηφάνια μου. Η ζωή μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο. Θα σας θυμάμαι για πάντα».