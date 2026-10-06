Η UEFA ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει πειθαρχική έρευνα για όσα έγιναν στο ημίχρονο του αγώνα ανάμεσα στην Ιρλανδία και το Ισραήλ στο Nations League.

Η ένταση ήταν μεγάλη, για μη ποδοσφαιρικούς λόγους, πριν τις δύο αναμετρήσεις των δύο ομάδων μέσα σε μία εβδομάδα και μάλιστα στο δεύτερο παιχνίδι η κατάσταση λίγο έλειψε να ξεφύγει στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Συγκεκριμένα, ένας παίκτης του Ισραήλ κατηγορείται ότι έφτυσε μέλος του προπονητικού επιτελείου της Ιρλανδίας, με την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία να αποφασίζει τελικά να αναλάβει δράση, γνωστοποιώντας ότι θα ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

«Κατόπιν εξέτασης των επίσημων εκθέσεων που περιείχαν καταγγελία για περιστατικό εντός ή πλησίον της φυσούνας στο ημίχρονο, ορίστηκε επιθεωρητής δεοντολογίας και πειθαρχικών θεμάτων της UEFA για τη διενέργεια της δέουσας πειθαρχικής έρευνας σχετικά με πιθανή ανάρμοστη συμπεριφορά παίκτη ή παικτών κατά τη διάρκεια του αγώνα της φάσης των ομίλων του UEFA Nations League 2027 μεταξύ της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και του Ισραήλ, ο οποίος διεξήχθη στις 4 Οκτωβρίου 2026 στην Μπάτσκα Τοπόλα της Σερβίας», αναφέρει η ανακοίνωση της UEFA.

Όπως και να έχει, ήταν δύο παιχνίδια που έγιναν σε πολύ περίεργο κλίμα, με τους παίκτες των δύο ομάδων να αποφεύγουν τις χειραψίες πριν την έναρξη ενώ δεν έγινε ούτε ανταλλαγή λαβάρων από τους αρχηγούς.