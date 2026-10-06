Στη δωρεά 10 εκατ. δολαρίων στη Σχολή Κοινωνικής Εργασίας του UNC, του πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας, στο οποίο είχε φοιτήσει από το 1981 μέχρι το 1984, προχώρησε ο Μάικλ Τζόρνταν.

Ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών είχε πολλούς τρόπους για να σκοράρει και αυτό… συνεχίζει να το κάνει και τώρα, παρά το γεγονός ότι έχει βάλει στη σπουδαία καριέρα του εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας του, ο Τζόρνταν αποφάσισε να δωρίσει 10 εκατ. δολάρια στη Σχολή Κοινωνικής Εργασίας του πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας, το οποίο ανακοίνωσε πως το Κέντρο Παγκόσμιων Καινοτομιών Κοινωνικής Ανάπτυξης θα μετανομαστεί σε Deloris P. Jordan Global Social Development Innovations Center and the Jordan Institute for Families.

«Η μητέρα μου πίστευε πάντα στη δύναμη της προσφοράς στα παιδιά, τις οικογένειες και τις κοινότητες, και αφιέρωσε τη ζωή της κάνοντας αυτή την πίστη πράξη. Το να τιμήσω τη διαδρομή της μέσω αυτής της δωρεάς στη Σχολή Κοινωνικής Εργασίας του UNC έχει βαθιά σημασία για μένα και την οικογένειά μου», είπε αρχικά στις δηλώσεις του ο Τζόρνταν και συνέχισε.

«Είμαι υπερήφανος που στηρίζω τους κοινωνικούς λειτουργούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή κάθε μέρα, βοηθώντας τους ανθρώπους να ξεπερνούν τις προκλήσεις, να βρίσκουν ευκαιρίες και να χτίζουν ισχυρότερες κοινότητες. Ελπίζω αυτή η προσφορά να επιτρέψει σε περισσότερους φοιτητές να ακολουθήσουν αυτό το σπουδαίο έργο».