Συνάντηση της ομάδας εργασίας της Stoiximan Super League, αποτελούμενης από τον Γιάννη Αλαφούζο και εκπροσώπους των ομάδων, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (6/10) για το θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Στην ομάδα εργασίας είναι, πλην του Αλαφούζου, εκπρόσωποι των ΠΑΕ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Αστέρα Τρίπολης και Ατρόμητου και συναντήθηκαν με εκπροσώπους των εταιρειών Deloitte και PwC.

Η σχετική ανακοίνωση της Λίγκας αναφέρει τα εξής…

«Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση της ομάδας εργασίας, αποτελούμενης από τον πρόεδρο του Δ.Σ. της Super League και εκπροσώπους των ΠΑΕ ΑΕΚ, Asteras Aktor, Ατρόμητος, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, με εκπροσώπους των εταιρειών Deloitte και PwC.

Έγινε μια εισαγωγική συζήτηση, σχετικά με το ζήτημα της μελέτης της κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Η τελική απόφαση και ανάθεση του έργου της μελέτης, θα πραγματοποιηθεί θεσμικά, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, στην προσεχή του συνεδρίαση».