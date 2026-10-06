Η Euroleague ανέβασε στο Youtube βίντεο από τη συνάντηση των μετόχων στη λίμνη Κόμο ενώ βγήκε και αναμνηστική φωτογραφία, από την οποία έλειπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Το διήμερο 5-6 Οκτωβρίου οι μέτοχοι της Λίγκας συναντήθηκαν στην Ιταλία για να πάρουν σημαντικές αποφάσεις για το παρόν και το μέλλον της διοργάνωσης. Η Euroleague απέρριψε την πρόταση του NBA και σε ανακοίνωσή της ανέφερε όλα όσα έγιναν αυτό το διήμερο.

Αίσθηση προκάλεσε, πάντως, η απουσία του Γιαννακόπουλου από τη συνάντηση της Τρίτης (6/10). Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ταξίδεψε κανονικά στην Ιταλία, έδωσε το παρών στο δείπνο της Δευτέρας (5/10), όχι όμως και στη συνάντηση της επόμενης μέρας.

Έτσι, απουσίαζε και από την αναμνηστική φωτογραφία, με τη Euroleague να ανεβάζει παράλληλα στο Youtube και στα social media το βίντεο από τη συνάντηση των μετόχων.