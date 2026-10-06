Ο Παναθηναϊκός μπορεί να υπολογίζει κανονικά στους Μουσταφά Φαλ και Νίκο Ρογκαβόπουλο για το παιχνίδι της Πέμπτης (8/10) με τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens.

Ο Γάλλος σέντερ άφησε πίσω του τη θλάση που τον ταλαιπώρησε και την Τρίτη (6/10) επιβεβαίωσε πως είναι έτοιμος για την επιστροφή του στη δράση, καθώς προπονήθηκε σε κανονικό ρυθμό.

Κανονικά προπονήθηκε και ο Ρογκαβόπουλος που ξεπέρασε τον μυικό σπασμό στη μέση, οπότε αμφότεροι είναι στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την αναμέτρηση με τους Τούρκους στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Euroleague.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που είχε μυικό σπασμό στον προσαγωγό, έκανε και πάλι ατομικό πρόγραμμα και στον Παναθηναϊκό δεν πρόκειται να ρισκάρουν το παραμικρό, με τον Ισπανό φόργουορντ να επιστρέφει στη δράση όταν θα είναι 100% έτοιμος.