Η Κόμο μετράει αντίστροφα για την επανέναρξη της Serie A και με ανάρτησή της στα social media αποθέωσε τον Τάσο Δουβίκα.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός πήρε μεταγραφή τον Φεβρουάριο του 2025 από τη Θέλτα στην ιταλική ομάδα και κατάφερε να προσαρμοστεί πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα την περασμένη σεζόν να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Με 17 γκολ και 3 ασίστ σε 44 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις ο Δουβίκας ήταν από τους καλύτερους παίκτες της Κόμο, η οποία έγραψε ιστορία εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά τη συμμετοχή της στο Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει και την ΑΕΚ.

Ο Δουβίκας ξεκίνησε εξαιρετικά και τη φετινή σεζόν έχοντας 3 γκολ σε 6 συμμετοχές και με την επανέναρξη της Serie A να απέχει λίγες μέρες πλέον, η ομάδα του τον αποθέωσε με ανάρτησή της στα social media, όπου τον χαρακτηρίζει «Ποσειδώνα της λίμνης Κόμο».