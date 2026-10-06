Με ανακοίνωσή της η Euroleague αναφέρθηκε σε όσα έγιναν στη συνεδρίαση των μετόχων, στο Κόμο, το διήμερο 5-6 Οκτωβρίου.

Οι 13 μέτοχοι της λίγκας συναντήθηκαν στην Ιταλία για να συζητήσουν σχετικά με τα franchises καθώς υπάρχει ενδιαφέρον από πολλές ομάδες, όπως επίσης και για τις τέσσερις που θα προστεθούν τη νέα σεζόν, όταν οι 20 που συμμετέχουν θα γίνουν 24.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των μετόχων τέθηκε προς συζήτηση και το θέμα της πρότασης του NBA που απορρίφθηκε τελικά, με τη Euroleague τοποθετείται επισήμως για όσα συζητήθηκαν, μέσω της ακόλουθης ανακοίνωσης.

«Οι ιδιοκτήτες των συλλόγων της ECA συμφώνησαν σε σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις.

Οι μέτοχοι-σύλλογοι της Ένωσης Εμπορικών Περιουσιακών Στοιχείων της Ευρωλίγκας (ECA) συναντήθηκαν την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στο Τσερνόμπιο της Ιταλίας, προκειμένου να συζητήσουν και να συμφωνήσουν σε σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με το μέλλον της κοινής τους ιδιοκτησίας.

Ο πρόεδρος της Ευρωλίγκας, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και αναφέρθηκε στο έργο που έχουν επιτελέσει οι σύλλογοι τις τελευταίες δεκαετίες, το οποίο έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή ανάπτυξη, ενδιαφέρον και δυναμική για το ευρωπαϊκό διασυλλογικό μπάσκετ.

Η συνάντηση συνεχίστηκε με παρουσίαση από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωλίγκας, Τσους Μπουένο, ο οποίος ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με τον εγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό και το δεκαετές επιχειρηματικό πλάνο, καθώς και για τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η προτεινόμενη μετατροπή των υφιστάμενων δεκαετών αδειών που κατέχουν οι δεκατρείς μέτοχοι-σύλλογοι σε μόνιμες θέσεις συμμετοχής, καθώς και οι δυνατότητες επέκτασης που προκύπτουν από πολλαπλές δεσμευτικές προτάσεις που έχουν κατατεθεί από κορυφαίους επαγγελματικούς συλλόγους.

Μετατροπή των αδειών σε μόνιμες θέσεις συμμετοχής

Οι ιδιοκτήτες των συλλόγων που συμμετείχαν στη συνάντηση συμφώνησαν να προχωρήσει η διαδικασία μετατροπής των υφιστάμενων δεκαετών αδειών σε μόνιμες θέσεις συμμετοχής για τους δεκατρείς μετόχους-συλλόγους της ECA:

Αναντολού Εφές

Μπασκόνια Βιτόρια

ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Αρμάνι Ολίμπια Μιλάνο

Μπαρτσελόνα

Μπάγερν Μονάχου

Φενέρμπαχτσε

LDLC ASVEL Βιλερμπάν

Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός

Ρεάλ Μαδρίτης

Ζαλγκίρις Κάουνας

Επέκταση των μόνιμων θέσεων συμμετοχής

Οι σύλλογοι συμφώνησαν να συνεχιστεί η διαδικασία για την αύξηση του αριθμού των μόνιμων θέσεων συμμετοχής.

Οι ιδιοκτήτες των συλλόγων ανέθεσαν στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχίσει τη διαδικασία αξιολόγησης και να παρουσιάσει την τελική του εισήγηση προς έγκριση μέσα στις επόμενες εβδομάδες».