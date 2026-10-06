NBA ο Παναθηναϊκός, Euroleague ο Ολυμπιακός

Τρεις ομάδες της Euroleague καλοβλέπουν το NBA και θέλουν να συνεχιστούν οι συζητήσεις. Η απάντηση στους Αμερικανούς ήταν αρνητική, μετά τη συνεδρίαση των μετόχων της Λίγκας, τρεις ομάδες όμως είναι υπέρ του να συνεχιστούν οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, με στόχο να έρθουν πιο κοντά και να υπάρξει μελλοντικά συμφωνία. Πρόκειται για τις Ρεάλ Μαδρίτης, Παναθηναϊκό και Φενέρμπαχτσε, με τους Ισπανούς να το έχουν πει και δημοσίως, ενώ οι πράσινοι με τους Τούρκους απέφυγαν να γνωστοποιήσουν επισήμως τη θέση τους, το έκαναν όμως στις συζητήσεις με τις άλλες ομάδες στο Κόμο. Η αρνητική απάντηση στο NBA ισχυροποιεί τη Euroleague που… φωνάζει ότι πατάει στα δικά της πόδια, οι Αμερικανοί όμως δεν θα τα παρατήσουν.

Ούτε χειραψία

Στο Κόμο πήγαν και οι Αγγελόπουλοι και Γιαννακόπουλος, μαζί φυσικά με τους συνεργάτες τους. Οι υπόλοιποι μίλησαν μεταξύ τους, οι ιδιοκτήτες των ΚΑΕ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, όμως, όχι. Δεν υπήρξε, δημοσίως τουλάχιστον, κάποια χειραψία, κάποιο ολιγόλεπτο τετ α τετ, έστω μια ατάκα της μιας πλευράς προς την άλλη. Ο Γιαννακόπουλος δεν έχει ξεχάσει το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να βρεθεί στο Καλλιμάρμαρο το 2024 για το τουρνουά στη μνήμη του πατέρα του, έπειτα από καταγγελία των Αγγελόπουλων που ζήτησαν και πέτυχαν την απαγόρευσή του στα γήπεδα. Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός θεώρησε μεγάλο unfair αυτό που έκαναν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός και από τότε δεν θέλει καμία επαφή μαζί τους, αν και οι συνεργάτες των δύο πλευρών προσπαθούν να τους φέρουν πιο κοντά.

Η συμφωνία για Αθανασίου

Ο Ολυμπιακός θέλει να προσθέσει Έλληνες παίκτες στο ρόστερ του και ρίχνει ματιές στον ΟΦΗ. Ένας από τους παίκτες που απασχολούν τους ερυθρόλευκους, όπως είναι λογικό, είναι ο Αθανασίου, αλλά δεν πρόκειται να επιστρέψει στον Πειραιά τον Ιανουάριο. Μόνο ο Νους θα μετακινηθεί από τους Κρητικούς στον Ολυμπιακή στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Ο Αθανασίου, όπως προβλέπει η συμφωνία των δύο ομάδων, θα παραμείνει στον ΟΦΗ σίγουρα μέχρι το καλοκαίρι του 2027, όταν και θα γίνει μια νέα συζήτηση για να αποφασιστεί το μέλλον του. Στην Κρήτη υποστηρίζουν πως υπάρχει προφορική συμφωνία για την ανανέωση του δανεισμού ως το 2028, τότε όμως λήγει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Μοιάζει αρκετά πιθανό επομένως να φορέσει τα ερυθρόλευκα το καλοκαίρι του 2027.

Θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη

Ενθουσιασμένος είναι ο Γκαγκάτσης με το κλίμα στους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας στην Τούμπα. Οι εξέδρες ήταν γεμάτες κόντρα σε Ολλανδία και Γερμανία, το κλίμα ήταν πολύ καλό, η ομάδα είχε την υποστήριξη που έπρεπε και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας είναι τόσο χαρούμενος ώστε να σκέφτεται πολύ σοβαρά το να επιστρέφει συχνά στη Θεσσαλονίκη η Εθνική ομάδα για επίσημους αγώνες. Ήταν όντως αδικημένη η Σαλόνικα σε ό,τι αφορά την Εθνική, δεν έπαιζε συχνά εκεί, είχαν ευθύνη όμως και οι οπαδοί, καθώς στο παρελθόν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν ήταν και τόσο… καλοδεχούμενο στην πόλη. Τώρα όμως δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα, το κλίμα στις εξέδρες ήταν πολύ καλύτερο και γι’ αυτό οι Θεσσαλονικείς θα έχουν κι άλλες ευκαιρίες να δουν στην πόλη τους την Εθνική ομάδα.

Πλησιάζει το «ναι»

Αισιοδοξία υπάρχει τα τελευταία 24ωρα στον ΠΑΟΚ για τις ανανεώσεις των Μιχαηλίδη και Ζίβκοβιτς. Στις πρώτες συζητήσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απόσταση ανάμεσα στα «θέλω» των παικτών και σε αυτά που προσφέρει η ΠΑΕ, τις τελευταίες μέρες όμως υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία για συμφωνίες και υπογραφές. Δεν μπορούν να κάνουν κι αλλιώς, άλλωστε, στον ΠΑΟΚ καθώς ο Ιβάν Σαββίδης ήταν ξεκάθαρος: Θα πρέπει οπωσδήποτε να ανανεωθούν τα συμβόλαια των Μιχαηλίδη και Ζίβκοβιτς και αν χρειαστεί θα αναλάβει ο ίδιος να κλείσει αυτά τα θέματα. Το θέμα είναι να μη φτάσουμε ως εκεί, να μη χρειαστεί δηλαδή να αναλάβει τις τελικές συζητήσεις ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, αλλά να αποσπάσουν το «ναι» των παικτών αυτοί που κάνουν τις συζητήσεις μαζί τους.