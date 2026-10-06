Ο Κιλιάν Εμπαπέ μοιάζει να ζει σε έναν δικό του κόσμο, απολύτως προσανατολισμένο στον ίδιο. Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης τον αποκαλούν «El Dictador», ενώ στους κόλπους της εθνικής Γαλλίας έχει αποκτήσει το παρατσούκλι «Mobutu», από τον πρώην αιμοσταγή δικτάτορα του Ζαΐρ. Δύο χαρακτηρισμοί που κάθε άλλο παρά κολακευτικοί είναι, όμως ο ίδιος δείχνει να μην επηρεάζεται.

Στο «Μπερναμπέου» η κριτική είναι ολοένα και πιο συγκεκριμένη: «Ο Εμπαπέ παίζει για τον εαυτό του, σκέφτεται μόνο τα γκολ του». Και κάπως έτσι έχει εμφανιστεί και η ειρωνική αναφορά στο «Kylian Mbappé FC», μια υποτιθέμενη ομάδα που αποτελείται από έναν και μοναδικό ποδοσφαιριστή: τον ίδιο.

Ο Γάλλος, πάντως, δείχνει να τα αφήνει όλα να περνούν από πάνω του. Οι κανόνες που διέπουν μια ομάδα, η ανάγκη να λειτουργεί το σύνολο και οι απαιτήσεις του εκάστοτε προπονητή μοιάζουν στα μάτια του περισσότερο με εμπόδια παρά με απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία. Και πλέον, αυτή η εικόνα δεν αφορά μόνο τους φιλάθλους.

Στην Ισπανία εδώ και δύο ημέρες η συζήτηση γύρω από τον Εμπαπέ έχει φουντώσει ξανά. Στη Μαδρίτη υπάρχει ανησυχία, ενώ στο υπόλοιπο ισπανικό ποδόσφαιρο δεν λείπει η ειρωνεία αλλά και η προσδοκία ότι ο Γάλλος μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη Ρεάλ εκ των έσω. Αφορμή στάθηκε μια από τις τελευταίες αναρτήσεις του στα social media.

Ο Εμπαπέ εμφανίστηκε σε βίντεο να κάνει ποδήλατο, έχοντας επιλέξει ως μουσική υπόκρουση το τραγούδι «Les Gentils, Les Méchants» του Μισέλ Φουγκέν, ένα τραγούδι που αναφέρεται στους «καλούς» και τους «κακούς». Ο ίδιος επέλεξε μάλιστα έναν στίχο που αναρωτιέται ποιος είναι πραγματικά κακός και καταλήγει στον «Κακό».

Η ανάρτηση θα μπορούσε φυσικά να είναι εντελώς τυχαία. Στην Ισπανία, όμως, ελάχιστοι την αντιμετώπισαν έτσι. Και ο λόγος είναι ο Ζοζέ Μουρίνιο.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Πορτογάλος προπονητής είχε παραχωρήσει συνέντευξη στην οποία είχε εξηγήσει ότι οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να κάνουν σκι ή ποδήλατο, για ευνόητους λόγους που σχετίζονται με τον κίνδυνο τραυματισμού. Η χρονική συγκυρία έκανε την ανάρτηση του Εμπαπέ ακόμη πιο συζητήσιμη.

Ο τραυματισμός που δεν έπεισε

Ο Εμπαπέ θεωρητικά παραμένει τραυματίας. Στην πρώτη από τις τέσσερις αναμετρήσεις της Γαλλίας υπό τον νέο ομοσπονδιακό τεχνικό, Ζινεντίν Ζιντάν, αποχώρησε στο 58ο λεπτό, έχοντας προηγουμένως πετύχει το γκολ που καταδίκασε την Τουρκία.

Αρχικά υπήρξε φόβος για σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο. Ο Γάλλος επέστρεψε στη Μαδρίτη, εξετάστηκε και τελικά αποδείχθηκε ότι το πρόβλημα ήταν αρκετά πιο περιορισμένο από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί.

Στη συνέχεια αναχώρησε για διακοπές, μαζί με τη σύντροφό του, με την άδεια του Μουρίνιο.

Το γεγονός ότι ένας τραυματίας ποδοσφαιριστής εμφανίζεται τόσο ενεργά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο, έχει αρχίσει να ενοχλεί τους φίλους της Ρεάλ. Δεν είναι η πρώτη φορά.

Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και την περασμένη άνοιξη, όταν η Ρεάλ αντιμετώπιζε προβλήματα και βρισκόταν σε κρίσιμο σημείο στη μάχη για τη La Liga. Ο Εμπαπέ, έχοντας ενοχλήσεις, είχε ταξιδέψει στη Σαρδηνία μαζί με τη σύντροφό του. Μάλιστα, τότε δεν είχε υπολογίσει σωστά ούτε τον χρόνο ενόψει του Clasico, ενώ είχε ανεβάσει emoji χαράς στα social media τη στιγμή που η Μπαρτσελόνα είχε ήδη προηγηθεί με 2-0.

Τότε οι κατηγορίες ήταν ακόμη πιο βαριές. Υπήρχαν εκείνοι που υποστήριζαν ότι ο Εμπαπέ προσπαθούσε να προστατεύσει τον εαυτό του ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στη διοργάνωση, πάντως, ο Γάλλος πράγματι εντυπωσίασε, σημειώνοντας 10 γκολ σε οκτώ αγώνες. Στον σημαντικότερο, όμως, έμεινε χωρίς γκολ. Η Γαλλία ηττήθηκε με 2-0 από την Ισπανία στον ημιτελικό και αποκλείστηκε. Ακριβώς όπως είχε αποκλειστεί και η Ρεάλ Μαδρίτης από το Champions League.