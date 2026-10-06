Κατηγορηματικό «όχι» στην πρόταση του NBA από τη EuroLeague, με τους 13 μετόχους της διοργάνωσης να επιλέγουν τη διατήρηση της υπάρχουσας πορείας και να απορρίπτουν τη λύση που προτάθηκε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Η κρίσιμη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Κόμο και ανέδειξε, σε γενικές γραμμές, τη διάθεση των περισσότερων συλλόγων να προχωρήσουν αυτόνομα, επενδύοντας στο πλάνο επέκτασης που έχει ήδη σχεδιαστεί για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η πρόταση του NBA αντιμετωπίστηκε από την πλειοψηφία των ομάδων ως μια προσέγγιση με «αποικιοκρατικά» χαρακτηριστικά. Οι σύλλογοι είχαν ενημερωθεί εδώ και αρκετό διάστημα για το περιεχόμενό της και, στη σημερινή συζήτηση, επιβεβαίωσαν ότι δεν θεωρούν πως τα οικονομικά δεδομένα αρκούν για να αλλάξει η στρατηγική της EuroLeague.

Υπήρξε, πάντως, και διαφορετική άποψη. Μια μικρότερη ομάδα μετόχων τάχθηκε υπέρ της συνέχισης των επαφών και της έναρξης διαπραγματεύσεων, εκτιμώντας ότι μέσα από μια τέτοια διαδικασία θα μπορούσε να προκύψει ακόμη υψηλότερη οικονομική πρόταση.

Προτεραιότητα το πλάνο της EuroLeague

Το βασικό συμπέρασμα από τη συνεδρίαση είναι ότι η απόφαση δεν κρίθηκε πρωτίστως από το ύψος των χρημάτων που θα μπορούσε να προσφέρει το NBA.

Οι μέτοχοι φαίνεται πως έδωσαν μεγαλύτερη βαρύτητα στον στρατηγικό σχεδιασμό που έχει ήδη καταρτίσει η EuroLeague τους τελευταίους μήνες, με επίκεντρο την επέκταση της διοργάνωσης, την ενίσχυση της εμπορικής της δυναμικής και τη δημιουργία ενός πιο σταθερού πλαισίου για τους συμμετέχοντες συλλόγους.

Η επιλογή αυτή επιβεβαιώνει παράλληλα την ενότητα που χαρακτηρίζει τον συνεταιρισμό. Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις ως προς το πώς θα πρέπει να εξελιχθούν οι σχέσεις με το NBA, η πλειοψηφία των ομάδων συμφώνησε στη διατήρηση της υφιστάμενης στρατηγικής.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεδρίαση εκτιμάται ότι ενισχύει το μομέντουμ που έχει αποκτήσει η EuroLeague τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο.

Δύο διοργανώσεις και… αναμέτρηση στην πράξη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προοπτική που προέκυψε από τη συζήτηση για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η λογική που φαίνεται να κερδίζει έδαφος είναι η παράλληλη παρουσία δύο διοργανώσεων: της EuroLeague και του NBA Europe. Αντί για μια άμεση σύγκρουση ή μια συμφωνία που θα άλλαζε από τώρα τα δεδομένα, προκρίνεται ένα μοντέλο στο οποίο οι δύο πλευρές θα αναπτυχθούν παράλληλα.

Σε βάθος χρόνου, η αγωνιστική και εμπορική πορεία των δύο διοργανώσεων θα επιτρέψει να διαμορφωθούν οι πραγματικοί συσχετισμοί δύναμης και, ενδεχομένως, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια μελλοντική συνεργασία.

Με άλλα λόγια, η EuroLeague επιλέγει να μην αποδεχθεί τώρα την πρόταση του NBA, αλλά να συνεχίσει τη δική της πορεία και να αφήσει το γήπεδο να δείξει ποιο μοντέλο μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική.

Ανοίγει ο δρόμος για τις μόνιμες άδειες

Μετά την απόφαση στο Κόμο, η EuroLeague εμφανίζεται να προχωρά με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην υλοποίηση του σχεδιασμού της.

Το επόμενο σημαντικό βήμα αφορά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη μόνιμη αδειοδότηση των συλλόγων που θα συμμετέχουν στη διοργάνωση. Στις συζητήσεις στο Κόμο βρίσκονται για λογαριασμό του Ολυμπιακού οι Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Γιώργος Σκινδήλιας και Νίκος Λεπενιώτης. Τον Παναθηναϊκό εκπροσωπούν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος (δεν έχει βρεθεί στη σημερινή σύσκεψη), Βασίλης Παρθενόπουλος, Γιώργος Αθανασίου, Μαργαρίτα Θάνου.