Αρκετή συζήτηση προκάλεσε η απόφαση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να αφήσει εκτός αποστολής τον Ανδρέα Τεττέη για την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία στην Τούμπα. Η επιλογή του ομοσπονδιακού τεχνικού αποτέλεσε έκπληξη και ήταν λογικό να δημιουργήσει ερωτήματα, με τα σενάρια να αρχίζουν γρήγορα να κυκλοφορούν σχετικά με το αν είχε προηγηθεί κάποιο περιστατικό ανάμεσα στις δύο πλευρές ή αν υπήρχε κάποιο άλλο ζήτημα που οδήγησε στον αποκλεισμό του ποδοσφαιριστή.

Τι συνέβη τελικά με τον επιθετικό του Παναθηναϊκού πριν το δεύτερο παιχνίδι με τη Γερμανία και το μήνυμα που έστειλε στα αποδυτήρια ο Σέρβος προπονητής. Διαβάστε στο sportdog.gr