Μετά από 23 χρόνια, ο Βάλτερ Σεντένο επέστρεψε στη Νέα Φιλαδέλφεια και είχε την ευκαιρία να ξαναζήσει από κοντά στιγμές από το πέρασμά του από την ΑΕΚ. Ο Κοσταρικανός πρώην μεσοεπιθετικός επισκέφθηκε την «Allwyn Arena» και το Μουσείο Ιστορίας της Ένωσης, ανατρέχοντας στη σεζόν 2002-03, η οποία παραμένει ξεχωριστή για τον ίδιο.

Ο Σεντένο φόρεσε τότε τη φανέλα της ΑΕΚ μαζί με τον συμπατριώτη του Μαουρίσιο Ράιτ, σε μια περίοδο που άφησε έντονο αποτύπωμα στην ποδοσφαιρική του διαδρομή. Κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, ενώ μίλησε και για την απόφασή του να αποχωρήσει από την ομάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ και στην παρουσία της στο Champions League. Η επιστροφή της Ένωσης στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έχει ξεχωριστή σημασία για τον ίδιο, καθώς του έφερε στο μυαλό τη δική του εμπειρία από εκείνη την εποχή.

Στο επίκεντρο των αναμνήσεών του βρέθηκε φυσικά και η αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το γκολ που είχε πετύχει απέναντι στη «Βασίλισσα» παραμένει, όπως τόνισε, η σημαντικότερη στιγμή της καριέρας του, ενώ η σημερινή παρουσία της Ρεάλ απέναντι στην ΑΕΚ αποτέλεσε μια ιδιαίτερη αφορμή για να ανατρέξει σε εκείνο το παιχνίδι.

Η επιστροφή του στη Νέα Φιλαδέλφεια, έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες, του έδωσε έτσι την ευκαιρία να συναντήσει ξανά έναν σύλλογο με τον οποίο συνδέθηκε σε μια σημαντική περίοδο της καριέρας του και να αναπολήσει στιγμές που παραμένουν ζωντανές στη μνήμη του.

Oσα είπε ο Βάλτερ Σεντένο στην κάμερα του AEK TV:



«Το γήπεδο είναι εντυπωσιακό, συγκινητικό και θα μου άρεσε πάρα πολύ να παίξω. Είναι ένα όνειρο να βρίσκομαι εδώ και με αυτό το γήπεδο το μόνο που μένει είναι να παίξεις ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι είναι μεγάλη χαρά που η ΑΕΚ επιστρέφει στο Champions League και ακόμη περισσότερο εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης. Με όλες αυτές τις εγκαταστάσεις, τα νέα πρόσωπα που υπάρχουν στην ομάδα, μπορούν να κάνουν ένα μεγάλο παιχνίδι. Εχω μόνο καλές αναμνήσεις, σίγουρα. Σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, η επιθυμία να παίξω σε ένα Champions League ήταν κάτι εξαιρετικά σημαντικό για εμένα, γιατί ήταν η πρώτη μου φορά.

Επομένως, όλα τα καλά πράγματα που κάναμε με την ΑΕΚ εκείνη τη χρονιά μαζί με τον Μαουρίτσιο (Ράιτ), τον συμπαίκτη μου. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε υπέροχες αναμνήσεις από αυτή την πόλη και δόξα τω Θεώ σήμερα είμαστε εδώ. Και θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Τους φίλους που έχουμε και μας άνοιξαν τις πόρτες για να επιστρέψουμε και να ζήσουμε ξανά μια μεγάλη εμπειρία που ήθελα εδώ και πολύ καιρό. Δόξα τω Θεώ πραγματοποιήθηκε, οπότε χαιρετισμούς σε όλους τους οπαδούς της ΑΕΚ, πραγματικά τους σέβομαι.

Θα μου άρεσε πολύ να έχω μείνει περισσότερο, αλλά πλέον ανήκει στο παρελθόν και κάποιες συνθήκες δεν το επέτρεψαν. Ο σύλλογος εκείνη την περίοδο… Είχε παραιτηθεί ο πρόεδρος και επιλέξαμε να φύγουμε, επειδή υπήρχε άλλη δυνατότητα να παίξουμε. Θα μου άρεσε πολύ να είχα συνεχίσει εδώ στην Αθήνα. Το μετανιώνω, η αλήθεια είναι ότι ήταν μια κακή απόφαση που δεν έμεινα εδώ. Γιατί φανταστείτε όλα όσα κάναμε σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Αλλά είμαι ευγνώμων σε όλο τον κόσμο. Θυμάμαι περισσότερο την εξέδρα που ήταν πίσω από το τέρμα. Δεν ξεχνώ ότι δεν σταματούσαν να μας υποστηρίζουν, ήταν σαν καζάνι που έβραζε, πάντα ήταν σε ένταση. Πάντα πάλλονταν κάθε στιγμή. Νομίζω ότι περισσότερο απ’ όλα θυμάμαι τα τραγούδια.

Χωρίς καμία αμφιβολία, το γκολ μου απέναντι στη Ρεάλ ήταν το σημαντικότερο της καριέρας μου. Ακόμη και σήμερα στην Κόστα Ρίκα μου μιλούν γι’ αυτό. Όλοι θυμούνται τι έζησαν εκείνη τη στιγμή. Φαντάζομαι ότι και για την ΑΕΚ ήταν ένα πολύ σημαντικό γκολ, γιατί το να καταφέρεις να ισοφαρίσεις τη Ρεάλ μέσα στη Μαδρίτη δεν ήταν εύκολο. Είχαμε την αυτοπεποίθηση ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε τη Ρόμα. Με μία νίκη θα μπορούσαμε να προκριθούμε στον δεύτερο γύρο. Δεν τα καταφέραμε, όμως κάναμε τότε μια σπουδαία προσπάθεια.

Είδα με μεγάλη ικανοποίηση την ΑΕΚ να επιστρέφει στο Champions League, γιατί αυτό μας κάνει όλους να θυμόμαστε τις όμορφες στιγμές του παρελθόντος και όλα όσα ζήσαμε εδώ. Νιώθω μια ζήλια με την καλή έννοια, όπως λέμε στην Κόστα Ρίκα, γιατί θα μου άρεσε πάρα πολύ να μπορούσα να ζήσω κι εγώ αυτή τη στιγμή ως ποδοσφαιριστής. Χαίρομαι πολύ για την ΑΕΚ και για την εξέλιξη που έχει σημειώσει ως σύλλογος, με το νέο γήπεδο και τις εγκαταστάσεις της. Η ΑΕΚ τα αξίζει όλα και ελπίζω σύντομα να έρθουν ακόμη μεγαλύτερα αποτελέσματα και σε διεθνές επίπεδο».