Έναν ιδιαίτερο δεσμό με την Κροατία συνεχίζει να διατηρεί ο Ντάνι Όλμο, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι έχει αποχωρήσει εδώ και χρόνια από τη χώρα, φροντίζει να την στηρίζει έμπρακτα.\n\n\n\nΟ ατζέντης του Ισπανού ποδοσφαιριστή, Άντι Μπάρα, αποκάλυψε σε podcast που δημοσιεύθηκε την περασμένη Τετάρτη πως ο Όλμο προσφέρει κάθε χρόνο το 2% του ετήσιου μισθού του στους κατοίκους του Βούκοβαρ, πόλη που βρέθηκε στο επίκεντρο των πιο σκληρών συγκρούσεων κατά τη διάρκεια του πολέμου των Βαλκανίων.\n\n\n\nΣύμφωνα με τον Μπάρα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ξεκίνησε μετά την αποχώρηση του Όλμο από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ και συνεχίζεται από την περίοδο που αγωνίστηκε στη Λειψία μέχρι και σήμερα, με τον ίδιο να φορά τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.\n\n\n\n«Είναι σημαντικά ποσά, επειδή έχει πολύ καλές απολαβές. Το κάνει από την εποχή που αγωνιζόταν στη Λειψία και συνεχίζει και τώρα στην Μπαρτσελόνα», ανέφερε ο εκπρόσωπός του, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο Όλμο δεν επιθυμούσε να δημοσιοποιήσει τη συγκεκριμένη πράξη.\n\n\n\nΟ ίδιος ο ποδοσφαιριστής επιβεβαίωσε την κίνησή του, εξηγώντας πως αισθανόταν την ανάγκη να ανταποδώσει όσα του πρόσφερε η Κροατία κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί.\n\n\n\n«Όταν έφυγα, ένιωθα ότι χρωστούσα κάτι στην Κροατία και ήθελα να της το ανταποδώσω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Όλμο σε συνέντευξη Τύπου, πριν από την αναμέτρηση της Ισπανίας με την Κροατία για το Nations League.\n\n\n\nΗ δωρεά δεν αφορά αποκλειστικά το Βούκοβαρ, αλλά και την πόλη Σλαβόνσκι Μπροντ. Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, ο διεθνής Ισπανός συνεργάζεται με την Common Goal, την οργάνωση που ίδρυσε ο Χουάν Μάτα και μέσω της οποίας ποδοσφαιριστές διαθέτουν μέρος των αποδοχών τους για κοινωνικά projects.\n\n\n\nΟ Όλμο πέρασε έξι χρόνια στην Κροατία, αγωνιζόμενος στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ από το 2014 έως το 2020. Στη συνέχεια μετακόμισε στη Λειψία, όπου παρέμεινε μέχρι το 2024, πριν επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα, την ομάδα των ακαδημιών της οποίας είχε αγωνιστεί πριν μετακομίσει στην Κροατία.\n\n\n\nΜε την εθνική Ισπανίας έχει καταγράψει 60 συμμετοχές και 12 γκολ, ενώ έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση του Euro 2024 και του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.