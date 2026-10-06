Η αντίστροφη μέτρηση για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό έχει ξεκινήσει και στον Ολυμπιακό το βλέμμα στρέφεται πλέον αποκλειστικά στην αναμέτρηση της Κυριακής. Μετά το τριήμερο ρεπό, οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέφουν στις προπονήσεις στου Ρέντη, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να περνά για πρώτη φορά από τη θεωρία στην πράξη ενόψει ενός μεγάλου ντέρμπι.

Στο προπονητικό κέντρο αναμένονται σταδιακά και οι πρώτες επιστροφές των διεθνών. Ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο Μανώλης Σάλιακας και ο Μάρκους Πέντερσεν είναι από τους πρώτους που επιστρέφουν μετά τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδες, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι.

Για τον Αλγουαθίλ, το συγκεκριμένο παιχνίδι αποτελεί την πρώτη πραγματική δοκιμασία της δικής του προσέγγισης σε ένα ντέρμπι. Ο Ισπανός τεχνικός έχει εμπειρία από τέτοιες αναμετρήσεις, καθώς στον πάγκο της Ρεάλ Σοσιεδάδ είχε ζήσει τις μεγάλες βασκικές μονομαχίες με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, έχοντας απέναντί του τον Ερνέστο Βαλβέρδε. Μάλιστα, το 2020 οδήγησε τη Σοσιεδάδ στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας, το πρώτο της τρόπαιο μετά από τρεις δεκαετίες.

Το ενδιαφέρον, επομένως, βρίσκεται όχι μόνο στην αγωνιστική επιλογή της Κυριακής, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ο Αλγουαθίλ θα προετοιμάσει πνευματικά την ομάδα του για ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων.

Η αλλαγή στη φιλοσοφία

Από τις πρώτες εμφανίσεις του Ισπανού τεχνικού έγινε εμφανής η προσπάθεια για αλλαγή στο αγωνιστικό μοντέλο του Ολυμπιακού. Η ομάδα επιχειρεί να κρατά περισσότερο την μπάλα, να αξιοποιεί τα μεσοδιαστήματα και να χτίζει τις επιθέσεις της με μεγαλύτερη υπομονή.

Η πίεση στο τελευταίο τρίτο παραμένει βασικό κομμάτι της φιλοσοφίας, όμως η προσέγγιση διαφέρει από το πιο άμεσο ποδόσφαιρο που είχε παρουσιάσει η ομάδα επί Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Παρά τον περιορισμένο χρόνο που είχε στη διάθεσή του, ο Αλγουαθίλ προσπάθησε να περάσει αυτές τις αρχές στα παιχνίδια με τον ΟΦΗ, τη Γιαγκελόνια και τον Λεβαδειακό. Στη διακοπή, μάλιστα, είχε τη δυνατότητα να δουλέψει περισσότερο πάνω σε αυτές τις ιδέες, καθώς παρέμεινε στο Ρέντη σημαντικό μέρος των μεσοεπιθετικών του.

Ο Σαντιάγκο Έσε, ο Τσικίνιο, ο Τζοέλ Ρόκα, ο Κώστας Φορτούνης, ο Ζέλσον Μαρτίνς, ο Ζότα Σίλβα και ο Λέον Μπέιλι συμμετείχαν στη δουλειά που έγινε γύρω από την κυκλοφορία της μπάλας σε περιορισμένους χώρους, τις γρήγορες κινήσεις χωρίς κατοχή και τις επιθέσεις με μεγαλύτερη διάρκεια.

Η παρουσία του Έσε ήταν επίσης σημαντική, καθώς αποτελεί έναν από τους σταθερούς παίκτες του Ολυμπιακού στη μεσαία γραμμή και μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς στην ανάπτυξη.

Ο Μουαντιλμαντζί μπαίνει στην εξίσωση

Μέσα σε αυτή τη διαδικασία υπήρχε ακόμη ένας παίκτης που έχει τραβήξει τα βλέμματα. Ο Μάριους Μουαντιλμαντζί παρέμεινε στο Ρέντη κατά τη διάρκεια της διακοπής και είχε την ευκαιρία να δουλέψει μαζί με τον Αλγουαθίλ και τους συμπαίκτες του.

Ο 28χρονος επιθετικός έχει ήδη δημιουργήσει θετικές εντυπώσεις και οι αριθμοί από την περσινή του παρουσία στην Τουρκία εξηγούν σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον γύρω από την περίπτωσή του. Με τη φανέλα της Σαμσουνσπόρ, η οποία τερμάτισε έβδομη, πέτυχε 23 γκολ, ενώ στο πρωτάθλημα χρειαζόταν κατά μέσο όρο μόλις 5,6 τελικές προσπάθειες για κάθε γκολ.

Οι επιδόσεις αυτές αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συγκριθούν με την εικόνα του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα της φετινής Super League. Οι «Ερυθρόλευκοι» έχουν πετύχει μόλις 4 γκολ σε 5 αγωνιστικές, συγκεντρώνοντας 10 βαθμούς.

Συνολικά, έχουν χρειαστεί 96 τελικές προσπάθειες για τα τέσσερα γκολ, δηλαδή ένα τέρμα ανά 24 τελικές. Αν περιοριστούμε στις προσπάθειες μέσα από την αντίπαλη περιοχή, ο αριθμός διαμορφώνεται σε ένα γκολ ανά 17,5 τελικές (4/70).