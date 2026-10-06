Στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού επέστρεψε ο Ανδρέας Τεττέη, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την Εθνική Ελλάδας, ενώ στο πρόγραμμα της πρώτης ομάδας εντάχθηκαν και τέσσερις νεαροί ποδοσφαιριστές.

Ο Έλληνας επιθετικός συμμετείχε κανονικά στη σημερινή προπόνηση, έχοντας ολοκληρώσει την παρουσία του στη «γαλανόλευκη». Την ίδια ώρα, οι Τσάπρας και Κυριακόπουλος αξιοποίησαν τη μία επιπλέον ημέρα άδειας που δόθηκε στους διεθνείς και αναμένεται να επιστρέψουν στις προπονήσεις.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η εικόνα του Βισέντε Ταμπόρδα, ο οποίος για δεύτερη διαδοχική ημέρα προπονήθηκε σε υψηλή ένταση. Ο Αργεντινός έχει αφήσει πλέον πίσω του τη θλάση που τον είχε κρατήσει εκτός και ανεβάζει σταδιακά ρυθμούς ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή (11/10).

Βήματα προόδου καταγράφει και ο Σωτήρης Κοντούρης. Ο νεαρός μέσος συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος του προπονητικού προγράμματος και πλέον βρίσκεται στην τελική ευθεία για την πλήρη επανένταξή του.

Παράλληλα, με την πρώτη ομάδα προπονήθηκαν και οι τέσσερις ποδοσφαιριστές που είχαν κληθεί στην Εθνική Ελλάδας Κ17. Πρόκειται για τους Γείτοντα, Λάβδα, Μπινιάρη και Νεμπή, οι οποίοι συμμετείχαν κανονικά στο πρόγραμμα.