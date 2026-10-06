Η Αργεντινή μετρά αντίστροφα για μια ιστορική βραδιά, καθώς ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται να φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της «αλμπισελέστε» μπροστά στο κοινό της χώρας.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10, 02:00), η παγκόσμια πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει το Μπενίν σε φιλική αναμέτρηση στο «Μονουμεντάλ», σε ένα παιχνίδι που είναι αφιερωμένο στον αρχηγό της.

Η αναμέτρηση έχει αποκτήσει ξεχωριστή σημασία στην Αργεντινή, καθώς αντιμετωπίζεται ως το φινάλε μιας ολόκληρης εποχής. Τα Μέσα της χώρας κάνουν λόγο για την τελευταία παράσταση του Μέσι με το εθνόσημο και το ενδιαφέρον του κόσμου είναι τεράστιο.

Μάλιστα, προκειμένου κανείς να μη χάσει αυτή την ιδιαίτερη στιγμή, έχει ληφθεί μια ξεχωριστή απόφαση. Η μετάδοση του αγώνα θα είναι διαθέσιμη ζωντανά σε όλους τους σταθμούς τρένων της χώρας.

Através deste vídeo, o Subte (metrô de Buenos Aires) anunciou que vai estender o seu horário de funcionamento até 1h30 da madrugada. A medida especial foi tomada para atender o público na despedida de Lionel Messi da Seleção Argentina! 🚇🇦🇷 https://t.co/efqsS5dkSm — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN) October 5, 2026

Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και οι πολίτες που θα βρίσκονται εκείνη την ώρα σε μετακίνηση θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν live την τελευταία εμφάνιση του «Pulga» με την εθνική Αργεντινής.

Η χώρα ετοιμάζεται, λοιπόν, να αποχαιρετήσει έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία της, με το «Last Dance» του Μέσι να μετατρέπεται σε μια στιγμή που θα μπορούν να παρακολουθήσουν εκατομμύρια Αργεντινοί, ακόμη και καθ’ οδόν.