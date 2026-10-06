Νέα δεδομένα έρχονται από την Πορτογαλία σχετικά με το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική ομάδα, παρά την προσπάθεια του Ζόρζε Ζεσούς να ρίξει τους τόνους μετά το πρόσφατο περιστατικό και να αφήσει ανοιχτή την πόρτα της επιστροφής του.

Μετά τη νίκη της Πορτογαλίας με 2-1 επί της Νορβηγίας, ο Ζεσούς χαρακτήρισε το περιστατικό με τον Ρονάλντο αποτέλεσμα παρεξήγησης, υποστηρίζοντας παράλληλα πως η παρουσία του 41χρονου επιθετικού στην επόμενη συγκέντρωση εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Πορτογάλο δημοσιογράφο Ρούι Σάντος, η κατάσταση δεν είναι τόσο απλή. Όπως μετέδωσε στο «CNN Portugal», ο Ρονάλντο φέρεται να έχει εκφράσει ξεκάθαρα την πρόθεσή του να μην επιστρέψει στην εθνική ομάδα όσο ο Ζεσούς παραμένει στην τεχνική της ηγεσία.

Η ένταση φέρεται να ξεκίνησε μετά την απόφαση του προπονητή να αφήσει τον αρχηγό της Πορτογαλίας εκτός αγώνα στη νίκη επί της Νορβηγίας στις 27 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, ήταν η πρώτη φορά στην 18χρονη διεθνή καριέρα του Ρονάλντο που δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου σε παιχνίδι της εθνικής ομάδας.

Το κλίμα που δημιουργήθηκε είχε ως αποτέλεσμα ο Ρονάλντο να απουσιάσει από τρεις προπονήσεις και στη συνέχεια να αποχωρήσει από το προπονητικό κέντρο της Πορτογαλίας, πριν από τα δύο τελευταία παιχνίδια της συγκεκριμένης διακοπής.

Παράλληλα, η «Daily Mail» υποστηρίζει ότι ο 41χρονος εξετάζει το ενδεχόμενο να μην αποδεχθεί ενδεχόμενη κλήση για τις αναμετρήσεις του Νοεμβρίου απέναντι σε Δανία και Ουαλία, επιλέγοντας να περιμένει μέχρι το 2027 για την επιστροφή του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Από την πλευρά του, ο Ζεσούς έχει δηλώσει δημοσίως ότι ο Ρονάλντο παραμένει ευπρόσδεκτος στην επόμενη διακοπή των εθνικών ομάδων. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση, ωστόσο, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να είναι αρκετή για να αλλάξει τη στάση που του αποδίδεται.

«Φέρεται να δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν θα επιστρέψει στην εθνική ομάδα, τουλάχιστον όσο ο Ζόρζε Ζεσούς είναι τεχνικός», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρούι Σάντος στο «CNN Portugal».

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη πως ο Ρονάλντο είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος με τον τρόπο που χειρίστηκε ο Ζεσούς την υπόθεση και κυρίως με τις δημόσιες δηλώσεις του. Όπως ανέφερε, ο Πορτογάλος σταρ έχει χάσει την εμπιστοσύνη του προς τον προπονητή, θεωρώντας αντιφατικό από τη μία να εκφράζεται επιθυμία για την επιστροφή του και από την άλλη να τονίζεται πως ο τελικός λόγος για την ενδεκάδα ανήκει αποκλειστικά στον προπονητή.

Έτσι, παρά το άνοιγμα του Ζεσούς προς τον αρχηγό της Πορτογαλίας, η επιστροφή του Ρονάλντο στην εθνική ομάδα παραμένει στον αέρα, με το επόμενο διάστημα να αναμένεται καθοριστικό για την εξέλιξη της υπόθεσης.