Στην Πορτογαλία επέστρεψε ο Βαγγέλης Παυλίδης, προκειμένου να ενσωματωθεί ξανά στις προπονήσεις της Μπενφίκα, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την Εθνική Ελλάδας στο Nations League.

Ο διεθνής επιθετικός ολοκλήρωσε τον κύκλο των αγώνων με τη «γαλανόλευκη» και, πριν πάρει τον δρόμο της επιστροφής στη Λισαβόνα, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα στους Έλληνες φιλάθλους μέσα από τα social media.

«Τέσσερις απαιτητικοί αγώνες, αλλά ανταποκριθήκαμε όπως έπρεπε. Ευχαριστούμε όσους γέμισαν τα γήπεδα, αλλά και όσους ταξίδεψαν για να βρεθούν δίπλα μας. Η στήριξή σας είναι μοναδική! Δεν τελειώσαμε εδώ. Τα λέμε ξανά τον Νοέμβριο! Πάμε, Ελλαδάρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της Εθνικής.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Παυλίδης πραγματοποιεί εντυπωσιακή εκκίνηση στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Σε 13 συμμετοχές έχει καταγράψει ήδη 14 γκολ και 3 ασίστ, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του κατάσταση και τον καθοριστικό ρόλο που έχει στην επίθεση της Μπενφίκα.

Οι εμφανίσεις του έχουν ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση του στο πλάνο των «αετών», οι οποίοι βλέπουν στο πρόσωπό του έναν επιθετικό που μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ομάδα και τα επόμενα χρόνια.