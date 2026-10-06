Κρίσιμο χαρακτήρα έχουν αποκτήσει οι επαφές μεταξύ NBA και EuroLeague, με την αμερικανική πλευρά να έχει θέσει συγκεκριμένο χρονικό όριο για την απάντηση στην πρόταση συνεργασίας που έχει καταθέσει.

Όπως αναφέρει η ιταλική «La Gazzetta dello Sport», η 6η Οκτωβρίου αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία που έχει δώσει το NBA, προκειμένου να γνωρίζει αν η EuroLeague αποδέχεται τους όρους της προτεινόμενης συμφωνίας.

Στο επίκεντρο της διαπραγμάτευσης βρίσκεται το μοντέλο λειτουργίας της διοργάνωσης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το NBA ζητά να παραμείνει αμετάβλητο το υπάρχον format, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τα σχέδια για διεύρυνση της EuroLeague.

Συγκεκριμένα, το πλάνο που έχει παρουσιάσει ο CEO της διοργάνωσης, Τσους Μπουένο, προβλέπει αύξηση του αριθμού των ομάδων στις 24, αλλά και σταδιακή μετατροπή της διοργάνωσης σε ένα μοντέλο franchise. Μια τέτοια εξέλιξη, ωστόσο, δεν φαίνεται να συμβαδίζει με την πρόταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι από το NBA.

Η αμερικανική πρόταση φέρεται να έχει σχεδιαστεί με βάση τη σημερινή δομή της EuroLeague και συγκεκριμένα το σύστημα των 13 συλλόγων-μετόχων. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε αλλαγή στον αριθμό ή στο καθεστώς των συγκεκριμένων ομάδων θα μπορούσε να οδηγήσει στην ακύρωση της πρότασης συνεργασίας.

Το συγκεκριμένο ζήτημα αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα στη γενική συνέλευση των ιδιοκτητών της EuroLeague, σε μια περίοδο όπου οι αποφάσεις που θα ληφθούν μπορούν να καθορίσουν την επόμενη ημέρα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.