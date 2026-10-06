Η υπόθεση των καταγγελιών για παραβιάσεις των οικονομικών κανόνων της Premier League αποκτά πλέον ευρύτερες διαστάσεις, με τις σχέσεις της βρετανικής κυβέρνησης με το Άμπου Ντάμπι να μπαίνουν στο κάδρο.

Αυτό που αρχικά έμοιαζε με ακόμη μία περίπλοκη νομική διαμάχη γύρω από τους κανονισμούς της Premier League εξελίσσεται σε ζήτημα με σαφείς πολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις.

Η υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι δεν αφορά πλέον μόνο το αν ο σύλλογος παραβίασε τους κανόνες περί οικονομικού ανταγωνισμού. Αφορά και τις σχέσεις της Βρετανίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και το τεράστιο οικονομικό αποτύπωμα των επενδύσεων του Άμπου Ντάμπι στη χώρα.

Και όσο η διαδικασία των εφέσεων βρίσκεται σε εξέλιξη, το ερώτημα που αρχίζει να κυριαρχεί είναι πολύ μεγαλύτερο από μια πιθανή αθλητική τιμωρία: πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η σύγκρουση χωρίς να επηρεάσει τις ευρύτερες σχέσεις των δύο πλευρών;

Από το ποδόσφαιρο στην πολιτική

Οι διαστάσεις του ζητήματος φάνηκαν όταν ο Άντι Μπέρναμ, μιλώντας στο BBC μετά το ετήσιο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος, εξέφρασε ανοιχτά την ανησυχία του για το ενδεχόμενο μιας βαριάς τιμωρίας της Σίτι. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ δεν έκρυψε ότι θα τον προβλημάτιζε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει τους ιδιοκτήτες του συλλόγου, την ηγεσία του Άμπου Ντάμπι, στην έξοδο.

«Πραγματικά θα με ανησυχούσε να τους χάσουμε», ανέφερε, αναγνωρίζοντας παράλληλα τον ρόλο των ιδιοκτητών της Σίτι στις επενδύσεις που έχουν γίνει στο Etihad Stadium, στο περιβάλλον του γηπέδου και ευρύτερα στην πόλη.

Η δήλωση αυτή αποκάλυψε κάτι που μέχρι τότε βρισκόταν περισσότερο στο παρασκήνιο: η παρουσία του Άμπου Ντάμπι στο Μάντσεστερ δεν είναι μόνο ποδοσφαιρική υπόθεση.

Οι καταγγελίες για τα έσοδα

Σύμφωνα με την απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής της Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι παραβίασε σοβαρά τους οικονομικούς κανονισμούς της διοργάνωσης.

Η υπόθεση αφορά την περίοδο 2009-2018 και, μεταξύ άλλων, τις συμφωνίες χορηγίας που είχε συνάψει ο σύλλογος με εταιρείες από το Άμπου Ντάμπι. Με βάση το πόρισμα, από τα περίπου 1,118 δισ. ευρώ που εμφανίστηκαν ως έσοδα χορηγιών από εταιρείες του Άμπου Ντάμπι, περίπου 150 εκατ. ευρώ είχαν καταβληθεί πραγματικά από τους χορηγούς. Το υπόλοιπο ποσό, σύμφωνα με την επιτροπή, προήλθε απευθείας από την Abu Dhabi United Group for Development and Investment (ADUG), το επενδυτικό όχημα μέσω του οποίου αποκτήθηκε η Σίτι. Η ADUG συνδέεται με τον σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, μέλος της βασιλικής οικογένειας των ΗΑΕ και αντιπρόεδρο της χώρας. Η Σίτι απορρίπτει τις σχετικές διαπιστώσεις και έχει προσφύγει κατά της απόφασης.

Τι διακυβεύεται για τη Σίτι

Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή αφορά μια περίοδο κατά την οποία η Σίτι εξελίχθηκε από έναν ισχυρό αγγλικό σύλλογο σε μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Στο διάστημα 2009-2018 κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Αγγλίας και πραγματοποίησε τεράστιες επενδύσεις στην αγορά ποδοσφαιριστών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Transfermarkt, οι καθαρές δαπάνες της για μεταγραφές την περίοδο αυτή ανήλθαν περίπου σε 1,19 δισ. ευρώ. Αυτό είναι και το σημείο στο οποίο εστιάζουν οι αντίπαλοι της Σίτι: υποστηρίζουν ότι τα επίμαχα ποσά δημιούργησαν οικονομικό πλεονέκτημα που δεν μπορούσαν να διαθέσουν οι υπόλοιποι σύλλογοι. Η πλευρά της Σίτι, από την άλλη, αμφισβητεί την απόφαση και έχει ήδη προσφύγει στη διαδικασία έφεσης.

Η επόμενη μάχη

Η έφεση εξετάζεται από ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League, υπό την προεδρία του σερ Γκάρι Χίκινμποτομ, πρώην δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου. Η απόφαση αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η αρχική ετυμηγορία, το πλαίσιο των κανονισμών της Premier League προβλέπει ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα πιθανών κυρώσεων. Από οικονομικά πρόστιμα και αφαίρεση βαθμών έως άλλες ποινές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ακόμη και το ιστορικό αγωνιστικό αποτύπωμα του συλλόγου. Το ενδεχόμενο αφαίρεσης τίτλων έχει συζητηθεί νομικά, χωρίς ωστόσο να θεωρείται δεδομένο ότι θα αποτελέσει την τελική επιλογή.

Η υπόθεση του 2020

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Σίτι βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές καταγγελίες σχετικά με τις οικονομικές πρακτικές της. Το 2020, η UEFA είχε επιβάλει στον αγγλικό σύλλογο διετή αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πρόστιμο 30 εκατ. ευρώ. Η Σίτι προσέφυγε στο CAS και δικαιώθηκε εν μέρει. Το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο έκρινε ότι οι κατηγορίες για υπερτιμημένες χορηγικές συμφωνίες δεν είχαν αποδειχθεί επαρκώς και περιόρισε την ποινή σε πρόστιμο 10 εκατ. ευρώ. Η σημερινή διαδικασία είναι διαφορετική, καθώς αφορά τους κανονισμούς της ίδιας της Premier League.

Ο Μουμπάρακ και η Downing Street



Κάπου εδώ η ιστορία αποκτά πολιτική διάσταση. Ο πρόεδρος της Μάντσεστερ Σίτι, Χαλντούν αλ Μουμπάρακ, δεν είναι απλώς ένας κορυφαίος παράγοντας του ποδοσφαίρου. Αποτελεί μία από τις ισχυρότερες οικονομικές και πολιτικές προσωπικότητες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και βρίσκεται στην κορυφή της Mubadala, του κρατικού επενδυτικού ταμείου του Άμπου Ντάμπι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, ο Μουμπάρακ επισκέφθηκε τη Downing Street πριν από περίπου δύο εβδομάδες και συναντήθηκε με τον υπουργό Εμπορίου, Τζόναθαν Ρέινολντς.

Το ίδιο δημοσίευμα ανέφερε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν αφήσει να εννοηθεί πως θα μπορούσαν να επανεξετάσουν επενδύσεις δισεκατομμυρίων σε βρετανικά projects, εάν η Premier League επιβάλει βαριά τιμωρία στη Σίτι. Πρόκειται για ισχυρισμούς που προσθέτουν ακόμη μεγαλύτερη ένταση στην υπόθεση, χωρίς να σημαίνει ότι μια τέτοια εξέλιξη έχει αποφασιστεί.

Μια επένδυση που άλλαξε το Μάντσεστερ

Η σχέση του Άμπου Ντάμπι με το Μάντσεστερ είναι, άλλωστε, πολύ ευρύτερη από το ποδόσφαιρο. Η ADUG απέκτησε τη Μάντσεστερ Σίτι το 2008 έναντι περίπου 200 εκατ. ευρώ. Σήμερα, η αξία του συλλόγου υπολογίζεται σε αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, οι επενδύσεις στην περιοχή γύρω από το Etihad, οι αναπτύξεις ακινήτων και οι συνεργασίες με τις τοπικές αρχές έχουν δημιουργήσει ένα πολύ μεγαλύτερο οικονομικό οικοσύστημα. Η ADUG και ο Δήμος του Μάντσεστερ έχουν, μεταξύ άλλων, συνεργαστεί σε εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων με κεφάλαια άνω του 1 δισ. ευρώ για την αξιοποίηση εκτάσεων και την κατασκευή κατοικιών. Έτσι, το ερώτημα πλέον δεν αφορά μόνο το τι θα συμβεί στη Μάντσεστερ Σίτι. Αφορά το ίδιο το μοντέλο ιδιοκτησίας που έχει κυριαρχήσει στο σύγχρονο αγγλικό ποδόσφαιρο και τη σχέση του με τα τεράστια κρατικά επενδυτικά κεφάλαια.

Το μεγάλο ερώτημα

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και η Σίτι έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τη θέση της μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας. Όμως η συζήτηση έχει ήδη ξεφύγει από τα όρια ενός ποδοσφαιρικού κανονισμού. Στο ένα άκρο βρίσκεται η Premier League και η προσπάθεια εφαρμογής των οικονομικών της κανόνων. Στο άλλο βρίσκονται επενδύσεις δισεκατομμυρίων, οι σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ένα ποδοσφαιρικό club που μέσα σε λιγότερες από δύο δεκαετίες μεταμορφώθηκε από σύλλογο μεσαίου μεγέθους σε παγκόσμια δύναμη. Η Σίτι αγοράστηκε το 2008 για περίπου 200 εκατ. ευρώ. Σήμερα, η υπόθεση που τη συνοδεύει μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο ακριβή από οποιοδήποτε τίμημα μεταγραφής.