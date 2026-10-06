Τα νέα που περίμεναν στον Παναθηναϊκό μετά τον τραυματισμό του Λιβάι Γκαρσία δεν ήταν ευχάριστα. Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο διεθνής επιθετικός το μεσημέρι της Δευτέρας (5/10), αμέσως μετά την άφιξή του στην Αθήνα, επιβεβαίωσε το πρόβλημα στον δικέφαλο μηριαίο μυ του αριστερού ποδιού.

Η διάγνωση κάνει λόγο για θλάση α’ βαθμού (1Β), με τον χρόνο αποθεραπείας να υπολογίζεται στις 2-3 εβδομάδες. Αυτό σημαίνει πως ο Λιβάι Γκαρσία τίθεται οριστικά νοκ άουτ από το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, την Κυριακή (11/10, 21:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ αναμένεται να χάσει και μια σειρά από σημαντικές αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Χάνει Ολυμπιακό και τρία ακόμη παιχνίδια

Ο 28χρονος επιθετικός δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για τα επόμενα σημαντικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού.

Στο πρόγραμμα ακολουθούν οι αναμετρήσεις με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα (15/10, εντός), τον Αστέρα AKTOR (18/10, εντός) και την Καϊράτ Αλμάτι (22/10, εκτός). Αμφίβολη, με τα σημερινά δεδομένα, είναι και η συμμετοχή του στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο στις 25 Οκτωβρίου.

Φυσικά, το ακριβές διάστημα της απουσίας του θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποθεραπείας του.

Καθημερινή αξιολόγηση της κατάστασης

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ξεκαθαρίζουν πως η κατάσταση του Λιβάι θα αξιολογείται καθημερινά.

Ο διεθνής επιθετικός θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα θεραπειών στο «Γ. Καλαφάτης» και η αντίδραση του οργανισμού του θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της αποκατάστασής του.

Ως εκ τούτου, το αρχικό διάστημα των 2-3 εβδομάδων μπορεί να διαφοροποιηθεί στην πορεία, ανάλογα με την ανταπόκριση του ποδοσφαιριστή. Ένα πράγμα, ωστόσο, είναι δεδομένο: ο Λιβάι δεν προλαβαίνει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Νίστρουπ ψάχνει λύσεις

Η απουσία του Γκαρσία υποχρεώνει τον Τζέικομπ Νίστρουπ να αλλάξει τα πλάνα του για το clasico. Ο 38χρονος τεχνικός καλείται πλέον να βρει την καλύτερη δυνατή λύση για την επιθετική λειτουργία της ομάδας του, έχοντας ουσιαστικά δύο διαφορετικούς δρόμους μπροστά του. Η απώλεια του Λιβάι είναι σημαντική, ιδιαίτερα σε ένα παιχνίδι με τις απαιτήσεις και την ένταση ενός ντέρμπι «αιωνίων».

«Παράθυρο» με Ταμπόρδα

Μέσα στην αρνητική συγκυρία του τραυματισμού του Γκαρσία, ο Νίστρουπ γνωρίζει πλέον πως μπορεί να υπολογίζει σε έναν απολύτως ετοιμοπόλεμο Βισέντε Ταμπόρδα.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός έχει επιστρέψει στο 100% των προπονήσεων, έχοντας αφήσει πίσω του τη θλάση β’ βαθμού στον μακρύ προσαγωγό του δεξιού ποδιού.

Ο τραυματισμός είχε σημειωθεί στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό, στις 13 Σεπτεμβρίου. Η επιστροφή του Ταμπόρδα έρχεται την κατάλληλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό.

Ο Αργεντινός προσφέρει στον Νίστρουπ μία επιπλέον ποιοτική επιλογή μεσοεπιθετικά και, ειδικά ενόψει του ντέρμπι στο Φάληρο, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική.

Ο τραυματισμός του Λιβάι Γκαρσία αλλάζει τα δεδομένα για τον Παναθηναϊκό. Ο Νίστρουπ, όμως, έχει πλέον στη διάθεσή του τον Ταμπόρδα και καλείται να βρει τον τρόπο να καλύψει το σημαντικό κενό που δημιουργείται στην επίθεση.