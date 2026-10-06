Ο Μουσταφά Φαλ αναμένεται να επιστρέψει στη δράση στην αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε με τον Παναθηναϊκό, στις 8 Οκτωβρίου (21:15), για την 4η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει ιδανικά τη φετινή του πορεία στη διοργάνωση, μετρώντας τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Επόμενος αντίπαλος είναι η Φενέρμπαχτσε, σε μια αναμέτρηση υψηλών απαιτήσεων.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει στη διάθεσή του και τον Μουσταφά Φαλ, ο οποίος έχει επιστρέψει στο πρόγραμμα των προπονήσεων και είναι έτοιμος να αγωνιστεί.

Η επιστροφή του Γάλλου σέντερ προσφέρει μία ακόμη ποιοτική λύση στη ρακέτα. Ο Φαλ μπορεί να απειλήσει κοντά στο καλάθι, αλλά παράλληλα διαθέτει την ικανότητα να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του, διαβάζοντας αποτελεσματικά τις φάσεις.

Η παρουσία του αναμένεται να δώσει επιπλέον επιλογές στη Φενέρμπαχτσε απέναντι στον Παναθηναϊκό, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.