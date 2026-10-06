Μια φωτογραφία του Λιονέλ Μέσι από την τελευταία του προπόνηση με την εθνική Αργεντινής έχει κάνει τον γύρο των social media, αποτυπώνοντας μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή για τον αρχηγό της «Αλμπισελέστε».

Η ώρα του αποχαιρετισμού πλησιάζει. Ο 39χρονος σούπερ σταρ ετοιμάζεται για την τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα της Αργεντινής, με το φιλικό απέναντι στο Μπενίν τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10) να σηματοδοτεί, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το φινάλε της διεθνούς του διαδρομής.

Ο Μέσι είχε προαναγγείλει το τέλος της παρουσίας του στην εθνική ομάδα μέσα από ανοικτή επιστολή που δημοσίευσε στο τέλος του καλοκαιριού. Έτσι, μετά από μια πορεία γεμάτη ιστορικές στιγμές και τίτλους, βρίσκεται πλέον μπροστά στο τελευταίο του παιχνίδι με το εθνόσημο.

Η εικόνα από την τελευταία προπόνηση της Αργεντινής στο Μπουένος Άιρες απέκτησε αμέσως ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι φίλοι του ποδοσφαίρου αντιλαμβάνονται πως πρόκειται για μία από τις τελευταίες στιγμές του Μέσι με τη φανέλα που φόρεσε σε ολόκληρη τη διεθνή του καριέρα.