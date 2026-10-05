Η παρουσία δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών στις φετινές υποψηφιότητες για το βραβείο Golden Boy, που απονέμεται κάθε χρόνο από την ιταλική εφημερίδα Tuttosport, αποτελεί νέα σημαντική διάκριση για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Συγκεκριμένα, μετά τον Χρήστο Μουζακίτη ο οποίος την περσινή σεζόν κατέκτησε το βραβείο, τώρα ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκεται στην κορυφαία 20άδα των υποψηφίων, ενώ ο Μπάμπης Κωστούλας συμπεριλήφθηκε στη λίστα μέσω wild card.

Η συγκεκριμένη παρουσία αποτελεί τεράστια τιμή και για τους δύο νεαρούς διεθνείς, καθώς το Golden Boy θεωρείται μία από τις σημαντικότερες ατομικές διακρίσεις για τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Οι Καρέτσας και Κωστούλας βρίσκονται ανάμεσα σε ορισμένα από τα πιο μεγάλα ονόματα της νέας γενιάς, όπως ο Λαμίν Γιαμάλ, ο Πάου Κουμπαρσί, ο Αγιούμπ Μπουαντί, ο Γιαν Ντιομαντέ και ο Γουόρεν Ζαΐρ-Εμερί, γεγονός που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο το μέγεθος της διάκρισης.

Το κοινό έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην ψηφοφορία μέσω της ιστοσελίδας της Tuttosport.