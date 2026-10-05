Η Μαρκό είναι ασταμάτητη στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 2. Η ομάδα του Μαρκόπουλου πέρασε και από την Χρυσούπολη επικρατώντας με 2-1 του τοπικού Νέστου και ξέφυγε με +4 από την ΑΕΛ Novibet και με +5 από τον Πανιώνιο.

Η Μαρκό μπήκε καλύτερα στο ματς και άνοιξε το σκορ στο 25′ με τον Μίλερ, με τον Νέστο να ισοφαρίζει στο 66′ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σαπουντζή. Τελικά η Μαρκό πήρε τη νίκη με τον Ελ Αραμπί, ο οποίος σκόραρε στο 73′.

Στα άλλα σημερινά παιχνίδια ΠΑΟΚ Β’ και Ελλάς Σύρου έμειναν στο 0-0, ενώ ισόπαλη με 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Ζακύνθου με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν στο 11′ με γκολ του Τσαπακίδη, με τη Ζάκυνθο να ισοφαρίζει στο 85′, με τον Κρυπαράκο.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

Νίκη Βόλου – ΑΕΛ 2-2

Πανθρακικός – Πανσερραϊκός 1-1

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

Πύργος – Πανιώνιος 2-0

Αστέρας AKTOR B – Αν. Καρδίτσας 2-0

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου

Ζάκυνθος – Απόλλων Καλαμαριάς 1-1

ΠΑΟΚ Β – Ελλάς Σύρου 0-0

Νέστος Χρυσούπολης – Μαρκό 1-2

Ολυμπιακός Β – Athens Kallithea (αναβλήθηκε)