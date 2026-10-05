Νοκ άουτ για το προσεχές ντέρμπι με τον Ολυμπιακό τέθηκε ο Λιβάι Γκαρσία. Ο 29χρονος επιθετικός υπέστη θλάση α’ βαθμού στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού και θα μείνει εκτός δράσης για 2 με 3 εβδομάδες.

Έτσι, εκτός από το παιχνίδι της προσεχής Κυριακής με τον Ολυμπιακό, ο παίκτης του Παναθηναϊκού θα χάσει επίσης τα ματς απέναντι στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα (15/10, 19:45) για τη League Phase του Conference League, με τον Αστέρα AKTOR (18/10, 17:30) για το πρωτάθλημα, το παιχνίδι με την Καϊράτ (22/10, 17:30) και αυτό με τον Βόλο (25/10, 18:00).

Ο Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος έχει έως τώρα στη σεζόν 9 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ, τραυματίστηκε στο παιχνίδι του Τρινιντάντ με το Κουρασάο για τα προκριματικά της Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής.