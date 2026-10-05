Όπως κάθε χρόνο έτσι και τη φέτος πραγματοποιήθηκε το Επιμορφωτικό Σεμινάριο των Σχολών ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, στο οποίο προσφέρει στις «ερυθρόλευκες» Σχολές του τις κορυφαίες παροχές, αλλά επίσης συνέπεια και σταθερότητα στην κορυφή.

Το σεμινάριο στους προπονητές και τους υπεύθυνους των Σχολών, πραγματοποιείται επί σειρά ετών και έχει ως στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας τους, αλλά και τη διεύρυνση γνώσεων. Φέτος ήταν η 15η χρονιά όπου πραγματοποιήθηκε το Σεμινάριο, με τη συμμετοχή Σχολών απ’ όλη την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό.

Το θεωρητικό κομμάτι έλαβε χώρα το Σάββατο (03/10) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», το οποίο και «άνοιξαν» ο Διευθυντής του Δικτύου Σχολών ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, Βασίλης Νάνος, μαζί με τον άμεσο συνεργάτη του, Χρήστο Σολωμό.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Διευθυντής Ακαδημίας Ολυμπιακού, Πάουλο Νόγκα και μίλησε για τους στόχους της ομάδας, τη μεθοδολογία της, αλλά και τον τρόπο που πραγματοποιούνται οι προπονήσεις.

Ακολούθησε η ομιλία του επικεφαλής του τμήματος Φυσικοθεραπείας της Ακαδημίας, Νίκου Κώστα, σχετικά με την κατανόηση της διαφοράς μεταξύ ανάκαμψης και αποκατάστασης από έναν σοβαρό τραυματισμό.

Η επόμενη ενότητα αφορούσε το ποδόσφαιρο Γυναικών, όπου τον Ολυμπιακό εκπροσώπησαν η τιμ μάνατζερ, Κωνσταντίνα Μυλωνά, ο προπονητής της ομάδας, Τάσος Φλέγγας, η γυμνάστρια Νάνσυ Κριεμπάρδη και οι αθλήτριες Ελπίδα Κατσανού, Φαίδρα Λόγου.

Στη συνέχεια ο αθλητικός ψυχολόγος, Γιάννης Ζαρώτης, μίλησε για τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας προπονητής σε όλα τα στάδια της εξέλιξης ενός ποδοσφαιριστή. Οι ομιλίες έκλεισαν όπως ξεκίνησαν με τον Διευθυντή Δικτύου Σχολών του Ολυμπιακού, Βασίλη Νάνο και τον άμεσο συνεργάτη του Χρήστο Σολωμό να μιλούν για τη δύναμη της επικοινωνίας που μπορεί να προσφέρει ένα brand όπως ο Ολυμπιακός.

Πριν από την έναρξη του Σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε χρόνο, κουίζ ποδοσφαιρικών γνώσεων με τις Σχολές να καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Νικήτρια Σχολή αναδείχθηκε εκείνη της Πάτρας (Δαβουρλής), ενώ ακολούθησαν η Σχολή Πύργου και Ρέντη στη 2η και 3η θέση αντίστοιχα.

Να σημειωθεί πως στο πλαίσιο του σεμιναρίου βραβεύτηκαν οι Σχολές Χίου και Πεντέλης για την Κοινωνική υπευθυνότητα, του Πύργου και του Ηρακλείου για την επικοινωνία και εκείνες του Μενιδίου και του Κάιρο για την ξεχωριστή τους δράση.

Την Κυριακή (04/10) το πρακτικό κομμάτι έλαβε χώρα στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού στο Ρέντη, στο οποίο μεγάλο μέρος του σταφ της Ακαδημίας έδωσε το «παρών», προκειμένου να μιλήσει στους συμμετέχοντες και να δώσει συμβουλές για την επόμενη ημέρα.

Συγκεκριμένα βρέθηκαν ο Deputy Head of Academy, Νίκος Τοπολιάτης, ο συντονιστής των τμημάτων από Κ9 έως Κ13 και οι προπονητές, Νίκος Σόμογλου, Τάσος Μεϊντάνης και Βασίλης Κοντιπάνος.

Ο Ολυμπιακός για μία ακόμη φορά πρόσφερε στις Σχολές του το κορυφαίο Σεμινάριο σε επίπεδο Ακαδημίας για το σωστό τρόπο λειτουργίας των τμημάτων υποδομής, αλλά και τους στόχους που θα πρέπει να έχουν οι Σχολές, ιδιαίτερα απέναντι σε έναν Σύλλογο όπως είναι ο Ολυμπιακός που δίνει τεράστια σημασία στο Δίκτυό του και αυτό φαίνεται από το μεγάλο αριθμό ποδοσφαιριστών που απορροφώνται στα αγωνιστικά της «ερυθρόλευκης» Ακαδημίας.