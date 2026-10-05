Σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και αύριο Τρίτη 6 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των ιδιοκτητών της Euroleague, στη Λίμνη Κόμο. Οι 13 ομάδες-μέτοχοι της διοργανώτριας αρχής θα συζητήσουν τα τρέχοντα θέματα.

Στην ατζέντα υπάρχει προσθήκη νέων ομάδων, τα franchises, αλλά και την πρόταση εξαγοράς από το ΝΒΑ, η οποία ωστόσο δεν θα είναι από τα βασικά ζητήματα.

Στην συνέλευση θα δώσουν το παρών οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ο αντιπρόεδρος, Γιώργος Σκινδήλιας και ο Γενικός Διευθυντής Νίκος Λεπενιώτης.

Την ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος Βασίλης Παρθενόπουλος η νομική εκπρόσωπος, Μαργαρίτα Θάνου και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Οι ομάδες που έχουν κάνει αίτηση για μια θέση στην Euroleague είναι οι ΠΑΟΚ, Άρης, Βαλένθια, Βίρτους Μπολόνια, Παρί, Χάποελ Τελ Αβίβ, Ερυθρός Αστέρας, Παρτίζαν, Νάπολι, Ντουμπάι BC, Λόντον Λάιονς και Μάξιμα Ρόμα, ενώ έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον επίσης οι Χάποελ Ιερουσαλήμ, Μπεσίκτας και Ζενίτ.

Από εκεί και πέρα, τα νούμερα της πρότασης από το NBA για την εξαγορά του 51% της Euroleague δεν έχουν γίνει γνωστά, καθώς υπάρχει ρήτρα εμπιστευτικότητας των μετόχων, μέχρι να ολοκληρωθεί η κρίσιμη συνεδρίαση.

Oι 13 ομάδες με συμβόλαιο ως το 2040 που θα ψηφίσουν είναι οι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός (Ελλάδα), Εφές, Φενέρμπαχτσε (Τουρκία), Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Μπασκόνια (Ισπανία), Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ), Αρμάνι (Ιταλία), Βιλερμπάν (Γαλλία), Μπάγερν (Γερμανία), Ζαλγκίρις (Λιθουανία), ΤΣΣΚΑ (Ρωσία).