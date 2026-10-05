Επίσημα συνεχίζει στον ΠΑΟΚ ο Αντώνης Τσιφτσής, ο οποίος επέκτεινε τη συνεργασία του μέχρι τον Ιούνιο του 2029. Οι δύο πλευρές είχαν φτάσει σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο και απέμενε πλέον μόνο η ανακοίνωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, η οποία ήρθε το μεσημέρι της Δευτέρας (5/10).

Ο Τσιφτσής βρίσκεται στον ΠΑΟΚ από τον Ιούλιο του 2024 και μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 33 συμμετοχές, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του στις 17 από αυτές. «Αντώνη, συνεχίζουμε μαζί!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΠΑΟΚ στην ανακοίνωση της ανανέωσης του 27χρονου γκολκίπερ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την επέκταση συμβολαίου του Αντώνη Τσιφτσή, έως τον Ιούνιο του 2029.

Κάτοικος Τούμπας έως τον Ιούνιο του 2029 θα παραμείνει ο Αντώνης Τσιφτσής , ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον Δικέφαλο.

Γεννημένος στα Γιαννιτσά στις 21 Ιουλίου 1999, τράβηξε από νωρίς τα βλέμματα, αρχικά στην Αθλητική Ακαδημία Γιαννιτσών κι έπειτα στις ακαδημίες του Αστέρα Τρίπολης. Ο Έλληνας γκολκίπερ έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο σε μια νίκη με 4–0 εντός έδρας εναντίον του Πλατανιά στις 2 Απριλίου 2018. Από τότε, ο Τσιφτσής κατέγραψε 54 συμμετοχές και 18 clean sheets με τη φανέλα των Αρκάδων.

Στον ΠΑΟΚ ήρθε τον Ιούλιο του 2024 κι έκτοτε έχει καταγράψει 33 συμμετοχές, κρατώντας ανέπαφη την εστία στις 17 από αυτές.

Αντώνη, συνεχίζουμε μαζί!».