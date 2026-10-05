Το «ναι» στα 300 εκατ. ευρώ

Κρίσιμο διήμερο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ στο Κόμο και ο ΠΑΟΚ περιμένει τη Euroleague. Οι ομάδες-μέτοχοι συνεδριάζουν, θα συζητήσουν το θέμα των franchises και στον δικέφαλο του βορρά νιώθουν σίγουροι για την είσοδό τους στη Λίγκα. Ο Μυστακίδης άλλωστε έχει δεσμευθεί από το καλοκαίρι για επενδύσεις 300 εκατ. ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία και δεν έχει αλλάξει κάτι. Το επανέλαβε και πρόσφατα σε συζητήσεις που είχε με ανθρώπους της Euroleague. Ποσό που δείχνει τις διαθέσεις του και την οικονομική ισχύ που έχει αποκτήσει η ΚΑΕ. Αυτό που περιμένουν στον ΠΑΟΚ είναι την οριστική επιβεβαίωση, το επίσημο «ναι» της Euroleague και αυτό που θα ακολουθήσει από εκεί και πέρα, σε μεταγραφικό επίπεδο, ξεπερνάει κάθε φαντασία. Θα το καταλάβουν όλοι με όσα θα γίνουν το καλοκαίρι του 2027.

Γιούμπανκς για Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει με κάθε επισημότητα για σέντερ και ήδη κυκλοφορούν και τα πρώτα ονόματα. Ανάμεσά τους, όπως λένε όσοι είναι κοντά στη διοίκηση των πράσινων, ξεχωρίζει αυτό του Ντρου Γιούμπανκς. Ο 29χρονος σέντερ έχει αγωνιστεί σε Σπερς, Κλίπερς, Σανς, Κινγκς, Μπλέιζερς και Τζαζ ενώ τώρα διεκδικεί συμβόλαιο στους Νιου Γιορκ Νικς, πρωταθλητές του NBA. Δεν είναι το μοναδικό όνομα στη λίστα του Ομπράντοβιτς, είναι όμως αυτό που έχει ξεχωρίσει και στο τριφύλλι θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τις 20 Οκτωβρίου για να δουν αν θα πάρει ή όχι συμβόλαιο στους Νικς. Αν ναι, τότε θα κινηθούν αναγκαστικά για την απόκτηση άλλου παίκτη. Αν όχι, τότε θα έρθει σε πρώτο πλάνο για τον Παναθηναϊκό που χρειάζεται έναν σέντερ για να είναι απολύτως πλήρης και έτοιμος να διεκδικήσει όλους τους τίτλους.

Premier League καλεί Παυλίδη

Η Εθνική Ελλάδας εντυπωσιάζει στο Nations League και οι παίκτες της τρελαίνουν τις ευρωπαϊκές ομάδες. Στην περίπτωση του Παυλίδη, βέβαια, οι Ευρωπαίοι δεν περίμεναν το Nations League για να διαπιστώσουν τι παίκτης είναι. Το βλέπουν κάθε εβδομάδα στη Μπενφίκα, όπου σκοράρει με τρομερή ευκολία, φτάνοντας στο σημείο να σπάσει ακόμη και ρεκόρ που είχε ο θρύλος Εουσέμπιο. Ο Παυλίδης έχει συμβόλαιο με τους Πορτογάλους, αυτό όμως δεν θα σταθεί εμπόδιο για τις αγγλικές ομάδες, καθώς στην Premier League κυκλοφορεί τρελό χρήμα. Και είναι δύο οι αγγλικές ομάδες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Έλληνα φορ, αν και δεν έχουν καταθέσει ακόμη κάποια πρόταση. Η μία είναι η Άστον Βίλα και η άλλη είναι η Τότεναμ.

Ξοδεύει αλλά με μέτρο

Έξαλλος έγινε ο Σπανούλης μετά την ήττα του Άρη στην Καρδίτσα, ρίχνοντας όλες τις ευθύνες στους παίκτες. Τους οποίους, φυσικά, ο ίδιος επέλεξε και τους εμπιστεύεται, ανεξάρτητα από το τι έγινε στην πρεμιέρα της Stoiximan Basket League. Ο προπονητής των κίτρινων κάνει σκέψεις για ενδεχόμενη νέα μεταγραφική κίνηση, τα επόμενα παιχνίδια θα δείξουν αν χρειάζεται ή όχι, υπάρχει όμως μια σημαντική υποσημείωση: Ο Άρης δεν έχει διάθεση να ξοδέψει με την ίδια άνεση που ξοδεύει ο ΠΑΟΚ. Ο Ρίτσαρντ Σιάο έχει καταστρώσει ένα συγκεκριμένο πλάνο για την ΚΑΕ, το οποίο προβλέπει σταδιακή αύξηση των εξόδων, με βάση και την αύξηση των εσόδων στην οποία προσβλέπει. Ναι μεν οι κίτρινοι μπορούν πλέον να κάνουν δυνατές μεταγραφές, όπως και έκαναν το καλοκαίρι, δεν θέλουν όμως να μπουν στη λογική του ΠΑΟΚ. Θα είναι πιο… μαζεμένοι.

Δεν πέρασε απαρατήρητο

Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη του πρωταθλήματος και στον Ολυμπιακό περιμένουν τον Παναθηναϊκό. Το ντέρμπι της Κυριακής (11/10) είναι, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμη στο ξεκίνημα της σεζόν, πολύ σημαντικό, είναι πραγματικά κρίσιμο για τους ερυθρόλευκους και στον Πειραιά δεν έκρυβαν τις απορίες τους για την απόφαση του Γιοβάνοβιτς να αφήσει τον Τεττέη εκτός αποστολής για τον αγώνα με τη Γερμανία. Ο επιθετικός των πράσινων επιβαρύνθηκε, έτσι, λιγότερο από άλλους παίκτες και θα επιστρέψει ξεκούραστος στις προπονήσεις της ομάδας του ενόψει του ντέρμπι με τους ερυθρόλευκους. Δεν πρόκειται ο Ολυμπιακός να κάνει θέμα το αν ήταν ή όχι στην αποστολή ο Τεττέη σε έναν αγώνα, θα παρακολουθούν με ενδιαφέρον όμως, από εδώ και πέρα, τις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού και τον χρόνο συμμετοχής που θα δίνει σε κάθε παίκτη.