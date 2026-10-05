Ο Ηρακλής επιστρέφει στο «Καυτανζόγλειο», με την ΠΑΕ να ανακοινώνει ότι από την Κυριακή (11/10, 17:00) η ομάδα θα δίνει ξανά στη φυσική της έδρα τους αγώνες της για τη Stoiximan Super League.

Οι απαραίτητες εργασίες στο στάδιο ολοκληρώθηκαν, επιτρέποντας στους «κυανόλευκους» να επιστρέψουν στο «σπίτι» τους και να αγωνιστούν ξανά μπροστά στο κοινό τους.

Η αρχή θα γίνει απέναντι στον Λεβαδειακό, ο οποίος θα φιλοξενηθεί στο «Καυτανζόγλειο» για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

H ανακοίνωση:

«Μετά από μια τεράστια προσπάθεια τριών και πλέον μηνών από τη Διοίκηση της ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ και έναν απαιτητικό, γραφειοκρατικό και όχι μόνο, μαραθώνιο, το Καυτανζόγλειο Στάδιο είναι πλέον έτοιμο να ανοίξει ξανά τις πόρτες του για την ομάδα μας στη Super League, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση της Κυριακής απέναντι στον Λεβαδειακό.

Στο πλαίσιο των τελευταίων ελέγχων και των απαραίτητων διαδικασιών, σήμερα βρέθηκαν στο Καυτανζόγλειο η Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ, Έλλη Περράκη, ο Αντώνης Γκριμότσης από το διαπιστευμένο εργαστήριο της FIFA Grassform, ο Μάκης Τσάτσος, Υπεύθυνος Ασφάλειας Αγώνων και Γηπέδων της ΕΠΟ, καθώς και ο Γιάννης Αθανασίου από τη HELLASOD, εταιρεία κατασκευής και συντήρησης αγωνιστικών χώρων.

Την Κυριακή επιστρέφουμε στο σπίτι μας και περιμένουμε τον κόσμο του ΗΡΑΚΛΗ να βρεθεί δίπλα στην ομάδα, να γεμίσει τις κερκίδες και να γίνει, για ακόμη μία φορά, ο δωδέκατος παίκτης μας».