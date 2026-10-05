Η διακοπή έδωσε στον Ιμανόλ Αλγουαθίλ την ευκαιρία να δουλέψει στο Ρέντη με όσους ποδοσφαιριστές δεν είχαν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες. Για ορισμένους, μάλιστα, αυτό το διάστημα ήταν απαραίτητο προκειμένου να καλύψουν έδαφος σε επίπεδο αγωνιστικής ετοιμότητας.

Με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις, ο Ολυμπιακός αναμένεται να παρουσιαστεί με περισσότερες επιλογές στα άκρα της επίθεσης. Μέχρι τη διακοπή, ο Ζέλσον Μαρτίνς ήταν ουσιαστικά ο μοναδικός καθαρόαιμος εξτρέμ που βρισκόταν σταθερά σε καλή κατάσταση και χωρίς προβλήματα τραυματισμών.

Ο Τζόελ Ρόκα είχε επίσης πάρει χρόνο συμμετοχής, όμως ο τραυματισμός του στον Βόλο τον άφησε εκτός για τρεις συνεχόμενες αναμετρήσεις. Το διάστημα των τριών εβδομάδων χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις τού επέτρεψε να δουλέψει στο Ρέντη, όπως συνέβη και με τον Λέον Μπέιλι.

Οι δύο ποδοσφαιριστές εμφανίζονται πλέον σε καλύτερο επίπεδο ετοιμότητας και μπορούν να προσφέρουν στον Αλγουαθίλ λύσεις που έλειψαν το προηγούμενο διάστημα. Εφόσον βρουν τον απαιτούμενο ρυθμό, θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν ακόμη και θέση στο αρχικό σχήμα.

Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση του Μπέιλι. Ο Τζαμαϊκανός έχει αποδείξει στην Premier League και την Άστον Βίλα τι μπορεί να προσφέρει όταν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Αν καταφέρει να πλησιάσει τα γνωστά αγωνιστικά του στάνταρ, μπορεί να προσθέσει ταχύτητα, ποιότητα και απειλή στο επιθετικό παιχνίδι των «ερυθρόλευκων».

Το προηγούμενο διάστημα ο Αλγουαθίλ χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει στα άκρα παίκτες όπως ο Φορτούνης και ο Ζότα Σίλβα, παρότι η φυσική τους θέση δεν είναι εκεί. Η επιστροφή των Μπέιλι και Ρόκα τού επιτρέπει πλέον να έχει περισσότερες και πιο φυσικές επιλογές για τις πτέρυγες.

Υπάρχει, πάντως, μια σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο: ο Ρόκα μπορεί να υπολογίζεται για τις εγχώριες διοργανώσεις, όχι όμως και για το Europa League, καθώς βρίσκεται εκτός ευρωπαϊκής λίστας.