Ευχάριστα νέα για τον Τζέικομπ Νίστρουπ ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, καθώς ο Βισέντε Ταμπόρδα επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός συμμετείχε σε ολόκληρο το πρόγραμμα της Δευτέρας (5/10), αφήνοντας πίσω το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε το προηγούμενο διάστημα.

Ο Ταμπόρδα έχει πλέον ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις και τίθεται στη διάθεση του Δανού τεχνικού για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού επέστρεψαν και οι Τριαντάφυλλος Τσάπρας και Γιώργος Κυριακόπουλος, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους με την Εθνική ομάδα. Αμφότεροι ακολούθησαν κανονικά ολόκληρο το πρόγραμμα.