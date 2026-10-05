Στην Αθήνα αναμένεται το μεσημέρι της Δευτέρας (5/10) ο Λιβάι Γκαρσία, με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει.

Η επιστροφή του 28χρονου επιθετικού στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί τελικά με μία ημέρα καθυστέρηση, μετά την παρουσία του στις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας του Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Ο Λιβάι αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού στην αναμέτρηση με το Κουρασάο, στο πλαίσιο των προκριματικών του Nations League της CONCACAF. Μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη αποδεσμεύτηκε άμεσα από την εθνική του ομάδα, ώστε να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» βρίσκονταν σε συνεννόηση με τους ανθρώπους του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος του Τρινιντάντ και Τομπάγκο για την επιστροφή του. Η άφιξή του ήταν αρχικά προγραμματισμένη για την Κυριακή (4/10), ωστόσο τελικά μετατέθηκε για τη Δευτέρα.

Ο 28χρονος αναμένεται να προσγειωθεί στην Αθήνα περίπου στις 14:00 και το απόγευμα θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία. Από τα αποτελέσματα θα προκύψει η ακριβής εικόνα της κατάστασής του και, κυρίως, οι πιθανότητες να τεθεί στη διάθεση του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Οι δύο «αιώνιοι» θα αναμετρηθούν την Κυριακή (11/10) στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τη συμμετοχή του Λιβάι Γκαρσία να παραμένει προς το παρόν αμφίβολη.