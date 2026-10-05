Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών συλλόγων, με δημοσιεύματα σε Πορτογαλία και Αγγλία να βάζουν στο προσκήνιο την Άστον Βίλα και την Τότεναμ.

Ο Έλληνας επιθετικός έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν με την Μπενφίκα, καταγράφοντας 14 γκολ και τρεις ασίστ σε 13 εμφανίσεις. Οι «Αετοί» είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από την παρουσία του και έχουν ήδη κινηθεί με στόχο να εξασφαλίσουν την παραμονή του στη Λισαβόνα για τα επόμενα χρόνια.

Το περασμένο καλοκαίρι, Άστον Βίλα, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα, Μίλαν, Ρόμα, Γιουβέντους και Φενέρμπαχτσε είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον διεθνή φορ, ενώ η Μπεσίκτας επιχείρησε πιο δυναμικά να τον αποκτήσει. Η Μπενφίκα, ωστόσο, δεν είχε πρόθεση να τον παραχωρήσει, έχοντας παράλληλα ως ισχυρό «όπλο» τη ρήτρα αποδέσμευσης των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με την «A Bola», το ενδιαφέρον για τον Παυλίδη παραμένει έντονο, με Άστον Βίλα και Τότεναμ να εμφανίζονται σε πλεονεκτική θέση λόγω της επιθυμίας του 27χρονου να αγωνιστεί κάποια στιγμή στην Premier League.

Μάλιστα, η Τότεναμ παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του, καθώς σκάουτ της βρέθηκε στις εξέδρες στο πρόσφατο Πόρτο – Μπενφίκα 3-1. Ο Παυλίδης αγωνίστηκε στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, χωρίς να σκοράρει.

Παρότι ο Παυλίδης δεν κρύβει ότι το αγγλικό ποδόσφαιρο αποτελεί όνειρο για εκείνον και πιθανό επόμενο βήμα στην καριέρα του, έχει ξεκαθαρίσει πως δεν προτίθεται να αποχωρήσει χωρίς τη συγκατάθεση της Μπενφίκα και χωρίς μια συμφωνία που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές.