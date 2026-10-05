Μια ανάρτηση του Κιλιάν Μπαπέ στο Instagram έχει προκαλέσει συζητήσεις στη Μαδρίτη, καθώς ερμηνεύτηκε ως πιθανή «απάντηση» του Γάλλου επιθετικού προς τον προπονητή του στη Ρεάλ, Ζοσέ Μουρίνιο.

Η διακοπή των πρωταθλημάτων δεν εξελίσσεται με τον πιο ήρεμο τρόπο για τον Μπαπέ . Αρχικά, η αποχώρησή του από την αποστολή της εθνικής Γαλλίας εξαιτίας ενός ελαφρού τραυματισμού στο γόνατο δημιούργησε ερωτήματα μεταξύ των Γάλλων φιλάθλων, με ορισμένους να εκφράζουν αμφιβολίες σχετικά με την κατάστασή του.

Λίγο αργότερα, ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε σε νυχτερινό κέντρο του Παρισιού μαζί με τη σύντροφό του, Έστερ Εξποσίτο, γεγονός που αυτή τη φορά προκάλεσε αντιδράσεις στις τάξεις των οπαδών των «μερένχες». Έτσι, ο Μπαπέ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο για λόγους που δεν σχετίζονται άμεσα με τις εμφανίσεις του στον αγωνιστικό χώρο.

Η συνέχεια δόθηκε το απόγευμα της Κυριακής. Ο Γάλλος δημοσίευσε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο εμφανιζόταν να κάνει ποδήλατο σε μια αγροτική περιοχή. Μεμονωμένα, το στιγμιότυπο δύσκολα θα προκαλούσε ιδιαίτερη συζήτηση. Ωστόσο, ο Τύπος της Μαδρίτης συνέδεσε την εικόνα με πρόσφατες δηλώσεις του Μουρίνιο.

Περίπου δέκα ημέρες νωρίτερα, ο Πορτογάλος τεχνικός είχε τοποθετηθεί στη συνέντευξή του στο «Bet It Drives» κατά της χρήσης ποδηλάτου από επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, θεωρώντας ότι πρόκειται για δραστηριότητα που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη σωματική τους κατάσταση.

«Δυστυχώς, ένας ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να κάνει ποδήλατο. Ακόμα κι αν το κάνει κρυφά από τον σύλλογο. Δεν με νοιάζει το συμβόλαιό του. Κοιτάζω πόσο σοβαρά παίρνει ο παίκτης τη δουλειά του. Αν πέσεις, μπορεί να χάσεις τρία παιχνίδια, ή χειρότερα, μπορεί να σπάσεις ένα πόδι. Ή ίσως απλώς μια μελανιά, αλλά αυτή η μελανιά σε εμποδίζει να είσαι στην καλύτερη δυνατή φόρμα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μουρίνιο.

Η χρονική συγκυρία της ανάρτησης του Μπαπέ ήταν αυτή που δημιούργησε ερωτήματα για το εάν επρόκειτο απλώς για μια προσωπική στιγμή που μοιράστηκε στα social media ή για ένα έμμεσο μήνυμα προς τον προπονητή του.