Ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου τοποθετήθηκε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ξεκαθαρίζοντας πως η πόρτα της Εθνικής παραμένει ανοιχτή για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

Ο Πέδρο Προένσα επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους μετά τη συζήτηση που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την Εθνική Πορτογαλίας.

Μετά και τις δηλώσεις του Ζόρζε Ζεσούς, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του, ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας αναφέρθηκε στον 41χρονο άσο της Αλ Νασρ και στη σημασία που εξακολουθεί να έχει για το πορτογαλικό ποδόσφαιρο.

Ο Προένσα χαρακτήρισε τον Ρονάλντο σύμβολο της Πορτογαλίας και υπογράμμισε ότι μπορεί να φορέσει ξανά τη φανέλα της Εθνικής, εφόσον αυτό αποτελεί επιθυμία τόσο του ίδιου όσο και του ομοσπονδιακού προπονητή.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αναστάτωση που δημιουργήθηκε γύρω από το θέμα οφείλεται σε παρεξήγηση, επισημαίνοντας πως η παρουσία του CR7 στην Εθνική δεν αποτελεί κάποιου είδους προνόμιο, αλλά είναι αποτέλεσμα της αγωνιστικής του αξίας.

Όπως ανέφερε, ο Ρονάλντο είχε τη δυνατότητα να βάλει τέλος στη διεθνή καριέρα του μετά το Μουντιάλ, ωστόσο επέλεξε να συνεχίσει, με τον Προένσα να αποδίδει αυτή την απόφαση στην αγάπη που τρέφει ο 41χρονος για την πατρίδα του.

«Δεν πρόκειται να δώσω διευκρινίσεις [σχετικά με το τι συνέβη]· πρόκειται για απολύτως φυσιολογικές συζητήσεις ανάμεσα σε προπονητές και παίκτες. Είναι ζήτημα τεχνικής φύσης, ένας πρόεδρος Ομοσπονδίας δεν εμπλέκεται σε τέτοια θέματα. Μιλάμε για τον κορυφαίο παίκτη όλων των εποχών, έναν παίκτη που έχει προσφέρει πάνω από δύο δεκαετίες στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο σύμβολο της Πορτογαλίας· οφείλουμε να τιμούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Βρίσκεται στην Εθνική ομάδα χάρη στην αγωνιστική του αξία και αυτό είναι κάτι απολύτως αδιαμφισβήτητο. Θα αποτελεί πάντα μέρος αυτής της ομάδας, εφόσον παραμένει αγωνιστικά ικανός. Ο Κριστιάνο το γνωρίζει αυτό, ξέρει ότι αυτή είναι η αίσθηση που επικρατεί. Όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, επιτρέψτε μου να πω ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια παρεξήγηση που πρέπει να επιλυθεί στο εσωτερικό της ομάδας.

Σήμερα (σσ χθες) οι παίκτες έδειξαν τον άρρηκτο δεσμό που έχουν με τον τωρινό μας αρχηγό. Ο Ρονάλντο είναι κομμάτι της Εθνικής μας ομάδας, είναι η σημαία μας, ήταν αρχηγός στο πρώτο από αυτά τα τέσσερα παιχνίδια και μόλις πρόσφατα ο προπονητής Ζεσούς δήλωσε ότι υπολογίζει στον Κριστιάνο, εφόσον βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση. Αυτό ισχύει για όλους τους παίκτες. Ο Ρονάλντο αποτελεί σύμβολο για την Πορτογαλία, είναι ένας παίκτης απολύτως εξαιρετικός, ο οποίος θα μπορούσε να είχε ολοκληρώσει την καριέρα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά δεν το θέλησε λόγω της αγάπης που τρέφει για την Εθνική ομάδα. Είμαι μάρτυρας αυτής της σχέσης που έχει ο Ρονάλντο με τον πορτογαλικό λαό και την Εθνική μας ομάδα.

Ήταν σημαντικό να ολοκληρώσουμε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια με ηρεμία, καθώς το αγωνιστικό κομμάτι ήταν αυτό που μας καθοδηγούσε. Θα έχουμε τον χρόνο και την ηρεμία να καθίσουμε όλοι μαζί και να επιλύσουμε αυτό που αποτελεί παρεξήγηση. Επαναλαμβάνω: ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποτελεί μέρος της κληρονομιάς μας και θα είναι πάντα εδώ, εφόσον τον θέλει ο προπονητής», κατέληξε.