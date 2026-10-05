Μια ιδιαίτερα δύσκολη προετοιμασία φαίνεται πως έχει προηγηθεί για την εθνική ομάδα του Μπενίν, λίγες ώρες πριν από τη φιλική αναμέτρηση με την Αργεντινή στο Μπουένος Άιρες.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Μπενίν βρίσκεται μπροστά σε μια ξεχωριστή στιγμή, καθώς θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή στο «Μονουμεντάλ» τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10), σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να αποτελέσει την τελευταία διεθνή εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι.

Ωστόσο, η άφιξη των Αφρικανών στη Νότια Αμερική μόνο ομαλή δεν ήταν. Όπως συνέβη και με την Μπουρκίνα Φάσο, η οποία αντιμετώπισε επίσης σημαντικές δυσκολίες στο ταξίδι της, η αποστολή του Μπενίν χρειάστηκε να περάσει μια μεγάλη περιπέτεια μέχρι να φτάσει και να εγκατασταθεί στην πρωτεύουσα της Αργεντινής.

Μέχρι και λιποθυμία στην αποστολή

Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων, η μετακίνηση της ομάδας διήρκεσε περίπου 24 ώρες, με την κούραση και την ταλαιπωρία να είναι ιδιαίτερα έντονες.

Μάλιστα, η κατάσταση φέρεται να έφτασε στα άκρα, καθώς ένας από τους αναλυτές βίντεο της εθνικής ομάδας έχασε τις αισθήσεις του και λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της περιπέτειας του ταξιδιού.

Και οι δυσκολίες δεν σταμάτησαν με την άφιξη στο Μπουένος Άιρες.

Προβλήματα και στο ξενοδοχείο

Οι συνθήκες διαμονής της αποστολής δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για μια ομάδα που καλείται να προετοιμαστεί για ένα διεθνές παιχνίδι τέτοιου μεγέθους.

Όπως αναφέρεται, σε έναν από τους ορόφους του ξενοδοχείου δεν υπάρχει ζεστό νερό, ενώ η σάουνα βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Ακόμη πιο περιορισμένες είναι οι δυνατότητες που προσφέρει το γυμναστήριο. Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν μόλις δύο διαδρόμους γυμναστικής και δύο στατικά ποδήλατα, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την καθημερινή προετοιμασία της ομάδας.

Έτσι, πριν καν η μπάλα στηθεί στη σέντρα του «Μονουμεντάλ», το Μπενίν έχει ήδη περάσει μια σημαντική δοκιμασία. Παρά τα προβλήματα, πάντως, η αφρικανική ομάδα θα βρεθεί απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να έχει ξεχωριστή σημασία λόγω της παρουσίας του Λιονέλ Μέσι.