Η Εθνική Ελλάδας συνεχίζει να βρίσκεται σε τροχιά πρόκρισης στα προημιτελικά της ελίτ Κατηγορίας του Nations League, μετά και τη νέα ισοπαλία χωρίς τέρματα απέναντι στη Γερμανία.

Η «Γαλανόλευκη» πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην Τούμπα το βράδυ της Κυριακής (4/10), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αμυντική της λειτουργία. Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι κατάφερε μάλιστα να κρατήσει τους Γερμανούς μακριά από το γκολ, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0.

Το αποτέλεσμα αυτό διατήρησε την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην κορυφή του 2ου ομίλου, ενώ παράλληλα εξασφάλισε μαθηματικά τουλάχιστον την τρίτη θέση. Πλέον, ο στόχος είναι η κατάκτηση μιας θέσης στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Απομένουν δύο αγωνιστικές για την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην επόμενη διακοπή των εθνικών ομάδων, τον Νοέμβριο. Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει σημαντικές πιθανότητες για να ολοκληρώσει την πορεία της στις δύο πρώτες θέσεις.

Σύμφωνα με το μοντέλο του Football Meets Data, η Εθνική έχει 29,2% πιθανότητες να τερματίσει πρώτη, ενώ το ποσοστό για τη 2η θέση ανέρχεται στο 58,9%. Αντίστοιχα, οι πιθανότητες να βρεθεί στην 3η θέση περιορίζονται στο 11,9%.

Ιδιαίτερα υψηλή είναι και η εκτίμηση για την πρόκριση στους «8». Με βάση τα σημερινά δεδομένα και τις προβλέψεις του υπερυπολογιστή, η Ελλάδα έχει 88,1% πιθανότητες να εξασφαλίσει την παρουσία της στα προημιτελικά του Nations League.