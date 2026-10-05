Σημαντική εξέλιξη για την Εθνική μας ομάδα ενόψει της προκριματικής διαδικασίας του EURO 2028, καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Football Meets Data έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.

Η κλήρωση των προκριματικών θα πραγματοποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ, με τις συμμετέχουσες ομάδες να χωρίζονται σε 12 ομίλους των τεσσάρων ή πέντε ομάδων. Στη συνέχεια, οι ομάδες κάθε ομίλου θα αναμετρηθούν μεταξύ τους σε αγώνες εντός και εκτός έδρας.

Η προκριματική φάση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2027 και να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Με βάση τα ίδια δεδομένα, η Ελλάδα έχει «κλειδώσει» το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας μαζί με την Πορτογαλία και την Ολλανδία. Στο συγκεκριμένο γκρουπ αναμένεται να βρίσκονται επίσης μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ιταλία και η Νορβηγία.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της κλήρωσης, καθώς η θέση στο πρώτο γκρουπ διαμορφώνει το πλαίσιο των πιθανών αντιπάλων της Εθνικής στην προκριματική διαδρομή προς το EURO 2028.