Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν κατάφερε να νικήσει την Ελλάδα ούτε στη Θεσσαλονίκη, καθώς η Γερμανία έμεινε στο 0-0 με τη «γαλανόλευκη» στην Τούμπα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γερμανός τεχνικός μίλησε με χιουμοριστική διάθεση για τη δεύτερη αποτυχία της ομάδας του απέναντι στην Εθνική.

Η Ελλάδα είχε προηγουμένως επικρατήσει με 1-0 στη Γερμανία και κατάφερε να κρατήσει ξανά ανέπαφη την εστία της, με τον Κλοπ να αναγνωρίζει την πολύ καλή αγωνιστική της εικόνα.

«Δεν θα ήθελα να παίξω και άλλον αγώνα με την Ελλάδα», είπε χαμογελώντας ο Γερμανός τεχνικός, αναφερόμενος στα δύο παιχνίδια χωρίς νίκη απέναντι στη «γαλανόλευκη».

Ο Κλοπ στάθηκε ιδιαίτερα στην πειθαρχία και την εξυπνάδα της ελληνικής ομάδας, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Έπαιξε καλά, έξυπνα και πειθαρχημένα η Ελλάδα. Αν σημειώναμε τέρμα δεν θα μας σταματούσαν».

Ο Γερμανός προπονητής έκανε παράλληλα έναν πρώτο απολογισμό της παρουσίας του στον πάγκο της εθνικής ομάδας, αποκαλύπτοντας ότι χρησιμοποίησε συνολικά 44 ποδοσφαιριστές στα πρώτα παιχνίδια και πλέον έχει περισσότερες επιλογές ενόψει της συνέχειας.

«Μετά από μία εβδομάδα δουλειά δεν πίστεψα ότι θα είμαστε τόσο καλοί. Είχα ακούσει ότι είμαστε στον πάτο. Αλλά είδα ότι δούλεψα με 44 παίκτες και βρήκαμε τον δρόμο. Να τον περπατήσουμε και να τον βαδίσουμε», ανέφερε.

Για την Ελλάδα, μάλιστα, ήταν ξεκάθαρος: «Δεν ανήκει πλέον στις μικρές ποδοσφαιρικές χώρες».