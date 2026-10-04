Η Ελλάδα και η Ολλανδία μοιράζονται την 1η θέση του 2ου ομίλου στη League A του Nations League, ενώ στον 4ο όμιλο η Πορτογαλία έκανε το 4×4 με το 2-1 επί της Νορβηγίας.

Την ώρα που η Εθνική Ελλάδας έμενε στο 0-0 με τη Γερμανία στην Τούμπα, η Ολλανδία έπαιρνε τη νίκη επί της Σερβίας με 2-1. Οι «οράνιε» άνοιξαν το σκορ στο 31′ με εκτέλεση φάουλ του Κοπμάινερς, οι Σέρβοι ισοφάρισαν στο 35′ με τον Τσβέτκοβιτς και τα πάντα κρίθηκαν στο 72′, όταν ο Ζίρκζε έγραψε το 2-1 για τους γηπεδούχους.

Από εκεί και πέρα, στον 4ο όμιλο, η Πορτογαλία υποδέχθηκε τη Νορβηγία και τη νίκησε με 2-1 κάνοντας το 4×4, ενώ στο άλλο παιχνίδι η Δανία επικράτησε της Ουαλίας με 1-0 εκτός έδρας και ανέβηκε στη 2η θέση.

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Τα αποτελέσματα

Ελλάδα – Γερμανία 0-0

Ολλανδία – Σερβία 2-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολλανδία 8

Ελλάδα 8

Γερμανία 5

Σερβία 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Τα αποτελέσματα

Πορτογαλία – Νορβηγία 2-1

Ουαλία – Δανία 0-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πορτογαλία 12

Δανία 6

Ουαλία 3

Νορβηγία 3