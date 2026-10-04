Ο Μπούρκαρντ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη στο 35ο λεπτό του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία, το γκολ όμως δεν μέτρησε μετά την εξέταση της φάσης στο VAR.

Στην κατάμεστη Τούμπα τα «πάντσερ» έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων από την έναρξη του ματς και έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να σκοράρουν, ο Τζολάκης όμως αντέδρασε σωστά όποτε χρειάστηκε.

Στο 35ο λεπτό ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει κάτι στην κοντινή προσπάθεια του Μπούρκαρντ μετά το γύρισμα του Βιρτς από αριστερά, το γκολ όμως δεν μέτρησε και το 0-0 παρέμεινε.

Την ώρα που οι Γερμανοί πανηγύριζαν, από το VAR αποφάσισαν να επέμβουν και ζήτησαν από τον διαιτητή να δει ξανά τη φάση, με τον Γάλλο Τουρπέν να τη βλέπει και να ακυρώνει το γκολ για χέρι του Μπίσοφ στην αρχή της φάσης.